Принца Гаррі змусили прибрати недоречний коментар про Кейт Міддлтон із весільної промови

Принц Гаррі не зміг вимовити промову шафера на весіллі принца Вільяма, але йому дозволили сказати кілька слів перед головною подією.

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Принц Гаррі планував зухвалий жарт про ноги Кейт Міддлтон під час своєї промови на весіллі принца Вільяма, але його колишня дівчина Челсі Деві заявила, що це "надто багато". Про це пише The Mirorr.

Герцог Сассекський був офіційно визнаний шафером Вільяма на його весіллі з Кейт у 2011 році. Але нещодавно Гаррі заявив, що його змусили погодитися з "відвертою брехнею" та розіграти роль, щоб не цікавилися життям "справжніх" шаферів.

Він стверджував, що близькі друзі його брата, Джеймс Мід та Томас Ван Страубензі, насправді вимовили традиційну промову на прийомі.

Натомість Гаррі понизили в посаді, щоб виступати в ролі простого конферансьє і представляти пару — і він був близький до того, щоб "поставити в незручне становище" свою нову невістку.

Після формальностей у Вестмінстерському абатстві молодята та їхні гості вирушили на приватний прийом. Гаррі вимовив лише коротку промову, але, як повідомляється, його слова "викликали бурю", оскільки гості постійно сміялися і плакали. Крім того, він багато жартував над своїм братом, він розповідав милі історії і казав, що їхня любов надихає, що викликало у Кейт сльози на очах.

Гаррі також планував один дуже зухвалий жарт, але втрутилася його тодішня дівчина Челсі Деві і змусила Гаррі прибрати жарт, оскільки вона думала, що це зайшло надто далеко.

Принц Гаррі, Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Getty Images

За словами королівської експертки Кеті Ніколл, Гаррі хотів сказати про "вбивчі ноги" своєї нової невістки — ризиковано для будь-якої нареченої, не кажучи вже про майбутню королеву.

У своїй книзі "Гаррі: життя, втрата і любов" Кеті пояснила, що Гаррі попросив Челсі прочитати його промову і перевірити її перед важливим днем.

"Вона допомогла Гаррі відредагувати промову шафера, делікатно порадивши йому прибрати рядок про "вбивчі ноги" Кейт, який міг збентежити наречену", — написала Ніколл.

Гаррі розповів про весілля Вільяма у своїх мемуарах "Запасний", які були опубліковані на початку цього року, стверджуючи, що його брат був напідпитку від рому перед весіллям з Кейт у 2011 році. Герцог поділився, що його старший брат спустився, щоб привітати людей перед церемонією, які розбили табір у торговому центрі біля Букінгемського палацу, у стані алкогольного сп'яніння, випивши, щоб заспокоїти нерви.

"Ти пахнеш алкоголем", — сказав Гаррі і запропонував йому кілька м'ятних цукерок.

Принц Гаррі та принц Вільям Фото: Getty Images

Також Фокус писав, що принц Вільям не планує миритися зі своїм молодшим братом, принцом Гаррі.