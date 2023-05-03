Можно утонуть. 9 пород кошек с самыми большими и красивыми глазами

Каждая из этих пород способна буквально очаровать своим взглядом.

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Глаза – зеркало души, и єто утверждение касается не только людей. Существуют породы кошек, в глазах которых буквально можно утонуть, настолько они глубокие, большие и красивые. Ресурс Тhat Сuddly Сat назвал породы, представители которых могут похвастаться поистине магическими глазами, способными отображать больше эмоций, чем кошки с "нормальными" глазами.

Рагамаффин

Эта порода кошек известна своей роскошно длинной шелковистой шерстью и большими милыми глазами. Они любвеобильны и отличаются ласковым характером. Рагамаффины бывают разных цветов, включая белый, черный, серый, коричневый, серебристый, рыжий, каштановый и другие. Их красивые большие глаза, как правило, светло-зеленого или голубого цвета, из-за чего они кажутся еще больше.

Рагамаффин

Девон-рекс

Девон-рекс – очаровательная английская порода, также известная как "пудель" среди кошек. Это стройные и миниатюрные кошки с изящной шеей, большими ушами, высокими скулами и волнистой шерстью действительно чем-то напоминают пуделей. Они могут похвастаться и красивыми большими глазами.

Короткая волнистая шерсть девон-рексов делает эту породу идеальной для аллергиков. Эльфийская внешность этих кошек сочетается с их ласковым и очаровательным поведением, что делает породу прекрасным выбором для содержания.

Девон-рекс

Шотландская вислоухая

Известные своими характерными складчатыми ушами (в результате естественной генетической мутации), шотландские вислоухие — еще одна порода большеглазых кошек. Это компактные животные среднего размера, которые поистине поражают своей уникальной внешностью и огромными янтарными глазами.

Британцы удивительно дружелюбны и любят внимание, но владельцам придется регулярно протирать животным глаза, чтобы уберечь их от инфекционных болезней.

Шотландская вислоухая

Персидская кошка

Персидские кошки, также известные как персидские длинношерстные, возможно, являются одной из самых гламурных пород в мире. Они преисполнены королевского шарма, начиная от длинной развевающейся шерсти и заканчивая красивыми большими глазами. Эта порода очень спокойна и довольно ленива, подавляющую часть времени они ищут покоя и заботы. У большинства персидских кошек также укороченная морда, из-за чего она кажется довольно большой и округлой. Из-за этого и их больших глаз они склонны к появлению пятен вокруг глаз и носа, которые нужно будет регулярно чистить.

Персидская кошка Фото: Petstory

Сфинкс

Кошки-сфинксы известны отсутствием меха, что делает их очень популярными в семьях с аллергией на кошек. Хотя технически они не гипоаллергенны, поскольку гистамины находятся в их слюне, безволосость способствует тому, что гистамины не задерживаются слишком долго.

Отсутствие шерсти означает, что хозяевам ничего не мешает сосредоточиться на прекрасном росте сфинкса, включая его длинные ноги, изящную шею, заостренные уши, высокие скулы и резко увеличенные глаза, цвет которых различается у разных кошек.

Сфинкс Фото: domashniy.ru

Бурманская кошка (бурма)

Бурманские кошки — популярная порода кошек из-за их простой, но красивой внешности. Это довольно коренастые животные среднего размера с круглой головой и мордочкой, округлыми ушами и великолепными большими глазами. Их шерсть короткая и мягкая, а цвета колеблются от голубоватого до коричневого. У бурм большие выразительные глаза, которые делают их похожими на сову и любопытными. Это одна из черт, которая отличает красивых бурманских кошек от других пород.

Бирманские кошки игривы и нуждаются в физических нагрузках, чтобы сбросить лишнюю энергию.

Бурма Фото: ILike pet

Сингапурская кошка

Сингапурские кошки – самая маленькая порода домашних кошек, из-за чего их большие глаза кажутся еще больше. Несмотря на маленькие размеры, они компенсируют рост своим ласковым и уверенным характером, поскольку всегда хотят быть в центре внимания. Сингапуры напоминают более крупных кошек, таких как пумы и львы, своей коричневой шерстью, тонкими мордами и большими глазами, цвет которых бывает золотой, зеленый или ореховый. Черный ободок вокруг глаз делает их еще крупнее.

Сингапурская кошка Фото: Getty Images

Абиссинская кошка

Абиссинские кошки выглядят дикими, но на самом деле это одомашненная порода, причем – одна из старейших. Стройные и грациозные абиссинцы известны своими большими янтарными глазами миндалевидной формы и заостренными ушами, что делает их похожими на супермоделей. Уверенности в этом добавляют их изящное телосложение, длинные ноги и округлые лапки.

Абиссинские кошки очень дружелюбны и любознательны. Им нравится лазить по деревьям и исследовать территорию вокруг.

Абиссинская кошка Фото: Twitter

Тонкинская кошка

Смесь бирманской и сиамской кошек, тонкинская кошка – потрясающая порода, известная своими большими пронзительными голубыми глазами. Как и их родители, тонкинские кошки – стройные и элегантные породы с мягкой шерстью и покладистым нравом.

Тонкинская кошка

Ранее Фокус писал о самых ласковых кошках.