Disney раскритиковали из-за носов героинь мультфильмов

По мнению пользователей, студия навязывает детям комплексы из-за их внешности, используя для этого своих героев.

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Студия Disney попала под шквал критики со стороны пользователей соцсетей, поскольку те заподозрили, что герои мультфильмов посылают подрастающему поколению очень нехороший сигнал, заставляющий маленьких детей пересматривать свою внешность, чтобы соответствовать хорошим героям. Своей тревогой поделился в TikTok пользователь @gangbanger_0.

По мнению автора, студия изображает положительных персонажей с маленькими аккуратными носиками, в то время как ведьмы и злодейки имеют носы с горбинкой.

Видео, набравшее более 5,3 миллиона просмотров, циклически повторяет несколько изображений принцесс Disney, включая Ариэль, Моану, Эльзу, Белль, Аврору и Белоснежку, с маленькими носиками. Затем в кадре появляются злодеи, которые являются частью вселенной Disney, такие как Джафар, Малефисента, Урсула, Клейтон и Матушка Готель, у которых более крупные и кривые носы.

Еще одно видео от Robin Reaction, которое также было просмотрено более 5,1 миллиона раз, немного глубже раскрывает проблему.

"Какой нос разрешено иметь принцессам Диснея? Ответ зависит от того, в каком году вас нарисовали, и в большинстве случаев небольшой. Возвращаясь к самым ранним принцессам, мы можем видеть, что их носы состоят из намека на ноздрю, а затем, в зависимости от угла, также немного изгибаются. Это резко контрастирует с женщинами в этих фильмах, которые изображаются злыми и поэтому должны быть уродливыми. Один из самых простых способов определить, собирается ли женщина быть злой или очень гребаной, — это посмотреть, есть ли у нее нос, который на самом деле напоминает нос. Это отсутствие носов сохранялось на протяжении 80-х, 90-х и 2000-х годов, и когда начали появляться небелые принцессы, у них было такое же отсутствие нормального носа", – говорит Робин, ссылаясь на изображения Покахонтас, Мулан и Тианы.

По ее словам, когда появилась 3D-анимация, художникам пришлось найти новые способы, чтобы у их персонажей были крошечные носики.

"И я думаю, стоит отметить, что Дисней знает, как рисовать очень горячих людей с четкими носами, они уже давно делают это с мужчинами. Они просто предпочитают держать женщин в рамках этого очень узкого определения красоты", – подчеркнула она.

Пользователи согласились с тем, что таким способом студия дискредитирует людей с "неправильными" носами и уже с детства заставляет детей комплексовать из-за несоответствия их внешности диснеевским героям.

Ранее Фокус писал, что Disney заплатил ABC 10 миллионов долларов за показ тизера "Русалочки" на "Оскаре-2023".