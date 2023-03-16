Disney заплатил ABC 10 миллионов долларов за показ тизера "Русалочки" на "Оскаре-2023"

Поклонники пришли в ярость во время церемонии вручения премии "Оскар", когда во время телепередачи транслировался тизер новой версии "Русалочки".

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Двухминутный трейлер дебютировал, когда звезды фильма Мелисса Маккарти и Холли Бейли представили его на сцене Dolby Theatre.

По данным IndieWire, Disney выделил более 10 миллионов долларов, чтобы представить рекламу во время трансляции ABC, что намного выше, чем стандартная стоимость 30-секундного ролика, который стоит "от 1,6 до 2,1 миллиона долларов".

Американская телерадиовещательная компания "Эй-Би-Си" является флагманской собственностью Disney, но фактически компания заплатила сети 10 миллионов долларов за показ рекламного ролика "Русалочки" во время вручения "Оскара".

"Фактические деньги фактически переходили из рук в руки", — сообщило издание, а источник сказал, что к медиа-компаниям обычно относятся как к "церкови и государству".

Трейлер "Русалочки" показали на церемонии вручения "Оскар-2023" Фото: Getty Images

По данным Variety, Disney продала все свои рекламные места — обычно от 60 до 70 рекламных мест — по цене от 1,6 до 2,1 миллиона долларов.

"Русалочка" использовала пять 30-секундных роликов для показа, поэтому просмотр трейлера на "Оскаре" стоил примерно в три раза больше, сказал инсайдер.

Pfizer, Sony, Starbucks, Rolex и Verizon входят в число брендов, купивших рекламное время на церемонии вручения премии "Оскар" 2023 года.

Мелисса Маккарти и Холли Бейли на 95-й церемонии вручения "Оскар"

В то время как новая адаптация вызвала множество дискуссий с критикой производства Диснея, включая художественный выбор, сделанный режиссерами и аниматорами, выпуск "Русалочки" вызвал столь же значительную поддержку, особенно со стороны тех, кто рад видеть себя в роли культовой диснеевской принцессы. Речь идет о темнокожих поклонниках сказки.

Ранее Фокус писал, что команда фильма долго не могла найти актера на роль принца. Сначала в картину позвали Гарри Стайлза, но тот вежливо отказался. В конце концов на главную мужскую роль взяли начинающего актера Джону Хауэр-Кинга.