Disney заплатив ABC 10 мільйонів доларів за показ тизера "Русалоньки" на "Оскарі-2023"

Шанувальники розлютилися під час церемонії вручення премії "Оскар", коли під час телепередачі транслювався тизер нової версії "Русалоньки".

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Двохвилинний трейлер дебютував, коли зірки фільму Мелісса Маккарті та Голлі Бейлі представили його на сцені Dolby Theatre.

За даними IndieWire, Disney виділив більше 10 мільйонів доларів, щоб представити рекламу під час трансляції ABC, що набагато вище за стандартну вартість 30-секундного ролика, який коштує "від 1,6 до 2,1 мільйона доларів".

Американська телерадіомовна компанія "Ей-Бі-Сі" є флагманською власністю Disney, але фактично компанія заплатила мережі 10 мільйонів доларів за показ рекламного ролика "Русалонька" під час вручення "Оскара".

"Фактичні гроші фактично переходили з рук в руки", — повідомило видання, а джерело сказало, що до медіа-компаній зазвичай ставляться як до "церкви та держави".

Трейлер "Русалоньки" показали на церемонії вручення "Оскар-2023" Фото: Getty Images

За даними Variety, Disney продала всі свої рекламні місця, зазвичай від 60 до 70 рекламних місць, за ціною від 1,6 до 2,1 мільйона доларів.

"Русалонька" використала п'ять 30-секундних роликів для показу, тому перегляд трейлера на "Оскарі" коштував приблизно втричі більше, сказав інсайдер.

Pfizer, Sony, Starbucks, Rolex та Verizon входять до числа брендів, які купили рекламний час на церемонії вручення премії "Оскар" 2023 року.

Мелісса Маккарті та Голлі Бейлі на 95-й церемонії вручення "Оскар"

У той час як нова адаптація викликала безліч дискусій з критикою виробництва Діснея, включаючи художній вибір, зроблений режисерами та аніматорами, випуск "Русалонька" викликав таку ж значну підтримку, особливо з боку тих, хто радий бачити себе в ролі культової диснеївської принцеси. Йдеться про темношкірих шанувальників казки.

Раніше Фокус писав, що команда фільму довго не могла знайти актора на роль принца. Спочатку в картину покликали Гаррі Стайлза, але той чемно відмовився. Зрештою на головну чоловічу роль взяли актора-початківця Джона Хауер-Кінга.