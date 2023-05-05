Лунное затмение 5 мая 2023 года. Как правильно загадывать желания

Наряду с астрономическим явлением этот день имеет зеркальную дату.

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Вечером 5 мая 2023 года ожидается одно из самых редких Лунных затмений. Фокус рассказывает, как правильно загадывать желания в этот период, чтобы они точно сбылись.

Кроме астрономического явления, дата 05.05 также считается зеркальной, поэтому следует быть еще более внимательными к месседжам, которые вы посылаете во Вселенную. Одинаковые цифры в дате удваивают шансы на осуществление загаданных желаний.

Само Лунное затмение будет продолжаться с 17:14 до 21:31 по киевскому времени. В Украине его лучше всего будет видно около семи вечера.

Как правильно загадывать желания

Одним из самых простых желаний является техника "разговора с самим собой в зеркале". В этот момент возле вас не должно никого быть, а вы должны пять раз в голос сказать свою заветную мечту, перед этим хорошо обдумав последствия.

Также можно использовать классический способ и написать желание пять раз на листочке. Его следует разрезать на пять частей, четыре из которых спрятать в разных местах вашего дома, а одну часть обязательно положить под подушку.

Утром все части бумаги нужно сжечь.

Фото: Getty

Напомним, где и когда наблюдать за лунным затмением 2023.

Также Фокус писал о том, чего нельзя делать во время лунного затмения 5 мая 2023 года.