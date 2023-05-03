Лунное затмение 5 мая 2023 года. Где и когда наблюдать

В следующий раз такое явление будет наблюдаться только в 2042 году.

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5 мая 2023 ожидается одно из самых редких Лунных затмений. Фокус рассказывает, где и когда можно наблюдать за астрономическим явлением, которое станет первым в 2023 году и закроет тянувшийся с апреля коридор затемнений.

Затемнение будет полутеневым, когда на лунный диск падает только внешняя тень Земли, полутень. Поэтому такое явление считается неполным, ведь для полного Солнце, Земля и Луна должны находиться на одной линии. Однако оно не менее особенное, ведь следующее такое событие ожидается только в 2042 году.

Когда произойдет Лунное затмение в знаке Скорпиона

Лучше всего явление будет видно в Австралии и Азии. А для жителей Украины оно будет в ночь с 5 на 6 мая. Затемнение будет продолжаться 4 часа и 18 минут (с 17:14 до 21:31 по киевскому времени).

Лунное затмение Фото: NASA

Лучше всего его будет видно около 19:22. В это время можно будет увидеть ту часть лунного диска, которая находится в полутени.

Чего не стоит делать во время затмения

Лунное затмение особенно влияет на уязвимых людей. Поэтому не стоит принимать важные решения, а лучше подождать окончания явления.

Напомним, каким знакам зодиака следует быть особенно осторожными во время Лунного затмения 2023.

Также Фокус подробнее писал о Лунном затмении 2023.