Місячне затемнення 5 травня 2023. Де і коли спостерігати

Наступний раз таке явище спостерігатиметься аж у 2042 році.

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5 травня 2023 очікується одне з найрідкісніших місячних затемнень. Фокус розповідає, де та коли можна спостерігати за астрономічним явищем, яке стане першим у 2023 році та закриє коридор затемнень, який тягнувся з квітня.

Затемнення буде напівтіньовим, коли на місячний диск падає лише зовнішня тінь Землі, напівтінь. Тому таке явище вважається неповним, адже для повного Сонце, Земля та Місяць повинні перебувати на одній лінії. Проте воно не менш особливе, адже наступна така подія очікується аж у 2042 році.

Коли відбудеться місячне затемнення у знаці Скорпіона

Найкраще явище буде видно в Австралії та Азії. А для мешканців України воно буде в ніч з 5 на 6 травня. Затемнення триватиме 4 години і 18 хвилин (з 17:14 до 21:31 за київським часом).

Місячне затемнення Фото: NASA

Найкраще його буде видно близько 19:22. Саме тоді можна буде побачити ту частину місячного диска, яка знаходиться в напівтіні.

Чого не варто робити під час затемнення

Місячне затемнення особливо впливає на вразливих людей. Тому не варто приймати важливих рішень, а краще почекати закінчення явища.

Нагадаємо, яким знакам зодіаку варто бути особливо обережними під час місячного затемнення 2023.

Також Фокус детальніше писав про місячне затемнення 2023.