Беременная принцесса Евгения присоединилась к своей сестре принцессе Беатрис на коронации Чарльза III

Племянницы короля Чарльза выбрали лаконичные образы для исторического дня.

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Принцесса Евгения, которая ждет второго ребенка, ее сестра принцесса Беатрис и их мужья прибыли в Вестминстерское аббатство на коронацию короля Чарльза. Об этом пишет Daily Mail.

32-летняя Евгения выглядела элегантно в темно-синем платье с подходящим пальто и головным убором. Дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон надела изысканное бриллиантовое колье и серьги.

Тем временем ее старшая сестра, 34-летняя Беатрис выбрала яркое пурпурное платье с поясом от Beulah, которое элегантно подчеркивало фигуру принцессы. Свой образ она дополнила бежевой повязкой на голове и черным кожаным клатчем.

Племянницы короля Чарльза пришли на коронацию со своими мужьями, отцом принцем Эндрю и их двоюродным братом принцем Гарри.

Племянницы короля Чарльза с Мужьями и принц Гарри Фото: Getty Images

Также стало известно, что принцесса Евгения и принцесса Беатрис должны взять на себя особые роли в выходные после коронации, несмотря на то, что они не являются работающими членами королевской семьи. Как сообщают зарубежные СМИ, они примут участие в большом обеде в Виндзоре.

Ранее Фокус писал, что Джилл Байден и ее внучка выбрали наряды в украинских цветах на коронацию Чарльза III.