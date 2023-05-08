Дженнифер Лопес рассказала, как ее рост влияет на отношения с Беном Аффлеком (видео)

Оказалось, что певица ниже своего мужа на 25 сантиметров.

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53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес рассказала о проблемах в отношениях с Беном Аффлеком в связи с ее низким ростом.

Звезда сцены раскрыла причину, почему она всегда идет позади своего мужа, когда они держатся за руки.

Во время недавнего выступления в подкасте Live with Kelly and Mark Джей Ло объяснила, что ей почти приходится делать это, чтобы держать его за руку, поскольку руки оскароносного актера намного длиннее ее.

"Рост Бена 189 сантиметров, а я маленькая — я меньше. Я примерно 164 сантиметра. Но мы работаем над этим", — объяснила Лопес, вспомнив, что они с Беном "очень ласковы" как пара.

"Он выше, и его рука поднята, а я иду на шаг позади, чтобы это компенсировать", — продолжила знаменитость.

Дженнифер Лопес рассказала об отношениях с Беном Аффлеком

Американская певица и голливудский актер поженились летом 2022. Общих детей у звездной пары нет, однако они воспитывают наследников от предыдущих союзов.

До женитьбы на Джей Ло Бен Аффлек был в официальных отношениях с Дженнифер Гарнер. Тем временем певица была замужем за Марком Энтони.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: Getty Images

Напомним, Дженнифер Лопес продемонстрировала роскошное черное платье.

Также Фокус писал об условии, при котором Джей Ло уйдет от Бена Аффлека.