Риши Сунак угостил жену Байдена чаем на публичном чаепитии на Даунинг-стрит (видео)

Первая леди США одной из первіх покинула застолье под открітім небом, поскольку вместе с внучкой спешила на самолет.

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В честь коронации Чарльза III британский премьер-министр Риши Сунак устроил публичное чаепитие у здания своей рабочей резиденции на Даунинг-стрит, 10, пригласив на нее 150 гостей, среди которых – и жена президента США Джилл Байден, сообщает Telegraf.

На мероприятии первая леди была со своей внучкой Финнеган, с которой вместе присутствовала на коронации в ансамблях цветов украинского флага.

Приглашенные – "герои сообщества". Многие из гостей были лауреатами премии премьер-министра "Точки света" (Points of Light), которая вручается людям, делающим выдающиеся вещи, чтобы изменить свои сообщества. За столом были люди, начиная от членов Даремской ассоциации клубов мальчиков и девочек до Халида Разы, председателя Wheels to Heal, которая перерабатывает старые инвалидные коляски и костыли. Среди них замечен Навджот Сони, основатель и исполнительный директор проекта "Стиральные машины", в рамках которого к настоящему времени было произведено 30 000 заводных стиральных машин, и Эррол МакКеллар, выживший после рака простаты, спасший жизни 50 клиентов в своем гараже для техобслуживания, убедив их сдать анализ простаты.

Также на мероприятие пригласили украинских беженцев и их спонсоров.

Чаепитие было частью The Big Lunch, общенациональной инициативы по объединению соседей и общин для празднования коронации. Даунинг-стрит украсили флагами страны, и они свисали из каждого окна на улице.

Два длинных стола, покрытых белыми скатертями и заставленных посудой от Emma Bridgewater China, стояли параллельно вдоль улицы, у знаменитой черной входной двери. На каждой тарелке и чашке было написано "Карл III". Надписи на чайниках, выпущенные ограниченным тиражом, гласили: "Да здравствует король".

Семейство Сунака появилось через 20 минут после начала застолья. Риши пришел вместе с женой Акшатой, дочерьми Кришной и Анушкой, а также собакой Навой.

"Еда, привезенная со всей Великобритании, была лучшей, которую я пробовал на Даунинг-стрит. Нам предложили груды бутербродов с сосиками и пирогов со свининой, а также лосося Дуарт из Сазерленда в северной Шотландии и фарлы с содовой из Северной Ирландии. Столы ломились от тарелок с коронационными пирогами, мороженым от Chilly Cow, компании, базирующейся в Рутине, Уэльс, и огромным трехъярусным бисквитом "Виктория", украшенным маленькими нитками овсянки", – рассказывает очевидец.

Джилл Байден не только пила чай, но и пообщалась с гостями. Она раньше всех покинула мероприятие, чтобы успеть на самолет, вежливо попрощавшись с присутствующими.

Ранее Фокус писал, что первая леди Елена Зеленская показала фото с Кейт Миддлтон и Джилл Байден на предкоронационном приеме.