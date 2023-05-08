Ріші Сунак пригостив дружину Байдена чаєм на публічному чаюванні на Даунінг-стріт (відео)

Перша леді США однією з перших покинула застілля під відкритим небом, оскільки разом із онукою поспішала на літак.

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На честь коронації Чарльза III британський прем'єр-міністр Ріші Сунак влаштував публічне чаювання біля будівлі своєї робочої резиденції на Даунінг-стріт, 10, запросивши на неї 150 гостей, серед яких – дружина президента США Джилл Байден, повідомляє Telegraf.

На захід перша леді приїхала зі своєю онукою Фіннеган, з якою була присутня на коронації в ансамблях кольорів українського прапора.

Запрошені – "герої спільноти". Багато гостей були лауреатами премії прем'єр-міністра "Точки світла" (Points of Light), що вручається людям, котрі роблять видатні речі, аби змінити свої громади. Серед них помічений Навджот Соні, засновник і виконавчий директор проекту "Пральні машини", в межах якого до цього часу було вироблено 30 000 пральних машин, й Еррол МакКеллар, котрий вижив після раку простати і врятував життя 50 клієнтів у своєму гаражі для техобслуговування, переконавши їх здати аналіз простати.

Також на захід запросили українських біженців та їхніх спонсорів.

Чаювання було частиною The Big Lunch, загальнонаціональної ініціативи щодо об'єднання сусідів та громад для святкування коронації. Даунінг-стріт прикрасили прапорами країни, і вони звисали з кожного вікна на вулиці.

Два довгі столи, покриті білими скатертинами і заставлені посудом від Emma Bridgewater China, стояли паралельно вздовж вулиці, біля знаменитих чорних вхідних дверей. На кожній тарілці та чашці було написано "Карл III". На чайниках, випущених обмеженим тиражем, значилося: "Хай живе король".

Сімейство Сунака з'явилося за 20 хвилин після початку застілля. Ріші прийшов разом із дружиною Акшатою, дочками Крішною та Анушкою, а також собакою Навою.

"Їжа, привезена з усієї Великобританії, була найкращою, яку я куштував на Даунінг-стріт. Нам запропонували купи бутербродів із сосиками та пирогів зі свининою, а також лосося Дуарт із Сазерленду у північній Шотландії та фарли із содовою з Північної Ірландії. Столи ломилися від тарілок з коронаційними пирогами, морозивом від Chilly Cow, компанії, що базується в Рутіні, Уельс, та під величезним триярусним бісквітом "Вікторія", прикрашеним маленькими нитками вівсянки", — розповідає очевидець.

Джилл Байден не лише пила чай, а й поспілкувалася із гостями. Вона раніше за всіх покинула захід, щоб встигнути на літак, чемно попрощавшись із присутніми.

Раніше Фокус писав, що перша леді Олена Зеленська показала фото з Кейт Міддлтон та Джілл Байден на передкоронаційному прийомі.