9 мая 2023 года: священномученика Василия — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя венчаться и жениться, а также убирать в доме.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память священномученика Василия.

Он жил в IV веке в городе Амасия. Посвятил себя защите христиан, борясь против язычников и идолопоклонников, а также поддерживая верующих в Господа. Он многократно присутствовал на Соборах и писал письма, в которых осуждал ариев.

Тогда императором был Лициний, который испытывал особое пристрастие к служанке своей жены, по имени Глафира. Он намеревался жениться на ней, но Глафира рассказала об этом своей хозяйке и просила спасти ее. Царица отправила служанку в Амасию, где проживал Василий. Святитель принял ее под свою опеку и сообщил императору, что служанка умерла.

В то время в Амасии начали строить новый храм, и Глафира написала письмо своей царице, попросив о помощи. Однако это письмо попало в руки разгневанного императора. Он приказал доставить к нему епископа и Глафиру. Когда они прибыли, служанку сразу же убили, а Василия бросили в тюрьму, требуя от него отречься от Бога. Однако святитель отказался, и ему отрубили голову.

Также 9 мая в Украине — День Европы.

Что нельзя делать 9 мая:

свататься, венчаться, жениться — союз такой будет недолгим;

убираться в доме;

мыть окна;

ходить на охоту.

Народные приметы и поверья:

слышно кукушку — скоро погода улучшится;

теплый день — хорошо уродят огурцы;

прилетели ласточки — к теплу и богатому урожаю.

День ангела празднуют:

Василий, Иван, Николай, Петр, Степан, Глафира.

Родились в этот день:

1962 год — Дейв Гаан, британский музыкант, вокалист британской группы "Depeche Mode".

Также в этот день:

1913 год — вышел фильм "Фантомас";

1919 год — Симона Петлюру избрали руководителем Директории УНР;

1920 год — польско-украинский парад на Крещатике по случаю освобождения Киева от большевиков;

1962 год — первый полет в США вертолета-крана S-64 Игоря Сикорского;

2022 год — президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал Закон о Лэнд-лизе для защиты демократии в Украине и борьбы против России.