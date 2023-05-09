9 мая 2023 года: священномученика Василия — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя венчаться и жениться, а также убирать в доме.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь чтит память священномученика Василия.
Он жил в IV веке в городе Амасия. Посвятил себя защите христиан, борясь против язычников и идолопоклонников, а также поддерживая верующих в Господа. Он многократно присутствовал на Соборах и писал письма, в которых осуждал ариев.
Тогда императором был Лициний, который испытывал особое пристрастие к служанке своей жены, по имени Глафира. Он намеревался жениться на ней, но Глафира рассказала об этом своей хозяйке и просила спасти ее. Царица отправила служанку в Амасию, где проживал Василий. Святитель принял ее под свою опеку и сообщил императору, что служанка умерла.
В то время в Амасии начали строить новый храм, и Глафира написала письмо своей царице, попросив о помощи. Однако это письмо попало в руки разгневанного императора. Он приказал доставить к нему епископа и Глафиру. Когда они прибыли, служанку сразу же убили, а Василия бросили в тюрьму, требуя от него отречься от Бога. Однако святитель отказался, и ему отрубили голову.
Также 9 мая в Украине — День Европы.
Что нельзя делать 9 мая:
- свататься, венчаться, жениться — союз такой будет недолгим;
- убираться в доме;
- мыть окна;
- ходить на охоту.
Народные приметы и поверья:
- слышно кукушку — скоро погода улучшится;
- теплый день — хорошо уродят огурцы;
- прилетели ласточки — к теплу и богатому урожаю.
День ангела празднуют:
Василий, Иван, Николай, Петр, Степан, Глафира.
Родились в этот день:
1962 год — Дейв Гаан, британский музыкант, вокалист британской группы "Depeche Mode".
Также в этот день:
1913 год — вышел фильм "Фантомас";
1919 год — Симона Петлюру избрали руководителем Директории УНР;
1920 год — польско-украинский парад на Крещатике по случаю освобождения Киева от большевиков;
1962 год — первый полет в США вертолета-крана S-64 Игоря Сикорского;
2022 год — президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал Закон о Лэнд-лизе для защиты демократии в Украине и борьбы против России.