Драгоценное колье королевы и скрытые детали коронационного наряда Кейт Миддлтон

Только на официальном коронационном портрете королевской семьи можно было разглядеть платье принцессы Уэльской и ее украшения.

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На коронации Чарльза III Кейт Миддлтон появилась в потрясающем белом наряде с вышивкой от Alexander McQueen и мантии, так что разглядеть ее платье получилось только на официальных фото, которые появились уже после коронации. Об этом пишет Daily Mail.

Прошлой ночью были представлены первые официальные портреты короля Чарльза и королевы Камиллы, а также королевской семьи.

Для фото позировали высокопоставленные члены королевской семьи, включая принцессу Анну, принца Эдуарда и наследника престола принца Уильяма.

Официальный коронационный портрет Фото: Getty Images

Король был сфотографирован в полных королевских регалиях, с Императорской государственной короной, держащей державу и скипетр с крестом.

Но было несколько скрытых деталей, которые быстро заметили королевские фанаты.

41-летняя Кейт Миддлтон отдала дань уважения королеве Елизавете, дополнив ее бриллиантовым колье свое потрясающее платье из шелкового крепа цвета слоновой кости.

Колье королеве Елизавете подарил ее отец, Георг VI, а камни принадлежали еще его отцу. Колье сделано из 105 бриллиантов, которые хранились в запасниках ювелирной компании Garrard в мешочках с пометкой "C" (для короны) на тот случай, если монарх захочет удлинить ожерелье или улучшить тиару.

Говорят, что королева Мария, бабушка королевы, регулярно пользовалась этой услугой.

Ожерелье состоит из трех ниток бриллиантов и королева Елизавета его очень любила, часто надевая без тиары.

Скорей всего, Кейт Миддлтон надела драгоценность только когда сняла мантию Королевского Викторианского ордена, которая была на ней на коронации. Ведь иначе камни могли повредить ее.

Также фанаты предполагают, что для Кейт было изготовлено два одинаковых платья, потому что якобы вырезы на них были разными, но другие фанаты это опровергают.

Принц Уильям с семьей на коронации Фото: Getty Images

Вместо тиары принцесса Уэльская носила соответствующий головной убор Jess Collett x Alexander McQueen из серебра и хрусталя в виде венка из листьев, отказавшись от традиционной тиары.

И дополнила свой образ серьгами принцессы Дианы. Она надевала их много раз, в том числе и на церемонию BAFTA в 2019 году. Диана носила серьги по разным поводам, в том числе на банкете в честь японского императора Акихито в 1990 году и на гала-вечере в Версальском дворце в 1994 году.

На платье королевы Камиллы также было несколько скрытых деталей. Ее наряд создал дизайнер Брюс Олдфилд, один из любимых дизайнеров принцессы Дианы. И на нем были вышиты имена ее детей и внуков, а также изображения ее любимых собак, спасенных из приюта для домашних животных. На коронации она появилась в том же колье, что королева Елизавета надевала на собственную коронацию в 1953 году.

Король Чарльз и королева Камилла Фото: Getty Images

Напомним, на официальном коронационном фото король Чарльз III и королева Камилла были изображены с членами работающей королевской семьи: герцогом Кентским, герцогиней Глостерсккой, герцогом Глостерским, вице-адмиралом сэром Тимоти Лоренсом, прицнессой Анной, принцом Уэльским, принцессой Уэльской, герцогиней Эдинбургской, принцессой Александрой, достопочтенной леди Огилви и герцогом Эдинбургским.

А вот принц Гарри на официальных фото не появился и он не вышел на балкон вместе с прочими членами своей семьи. Сразу после коронации он улетел в США на день рождения сына Арчи. И успел возмутить критиков, когда выяснилось, что для коронации отца он выбрал непатриотичный костюм от Диор.