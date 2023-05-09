На коронационном шествии в Лондоне одна из лошадей врезалась в зрителей (видео)

Гвардейцу удалось взять лошадь под контроль, спустя несколько секунд.

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Несмотря на то, что коронация Чарльза III уже история, в Сети продолжают всплывать моменты, которые видели не все. Один из таких – инцидент, который произошел тогда, когда полк Придворной кавалерии сопровождал короля и королеву после их коронации по торговому центру Лондона, пишет Express.

Около 160 военнослужащих входили в эскорт Государя придворной кавалерии, и все шло по плану, однако в какой-то момент один из солдат лейб-гвардии потерял контроль над лошадью.

СМИ облетели кадры, где животное пятится в толпу, когда наездник отчаянно пытается взять его под контроль. Охранники, стоявшие вдоль дороги, попытались отойти в сторону, когда лошадь врезалась в баррикаду, повалив ее, и в толпу зевак, которые разбежались подальше. Один из стражей упал, и его коллеги помогли ему подняться.

К счастью, лошадь в конце концов удалось взять под контроль, и она заняла позицию позади кареты Gold State.

Когда король и королева после коронации ехали в Букингемский дворец из Вестминстерского аббатства, их сопровождали более 4000 военнослужащих. Во главе процессии – примерно в миле впереди – находился бригадный майор подполковник Джеймс Шоу верхом на лошади по кличке Тень Соверена.

Ранее Фокус писал о том, что во время коронации у Вестминстерского аббатства заметили странного человека в длинном плаще и с посохом. Его уже прозвали "Мрачным жнецом".