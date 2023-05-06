Мрачный жнец. Перед коронацией Чарльза III заметили странную фигуру в черном плаще (видео)

Появление неизвестного вызвало шквал домыслов в комментариях, а видео посмотрели уже сотни тысяч человек.

Related video

Во время коронации Чарльза III не обошлось и без необъяснимых явлений. Пользователь Twitter под ником @realjoegreeeen опубликовал на своей странице видео, где мимо входа в Вестминстерское аббатство идет странній человек в длинном плаще с капюшоном и посохом. Он появляется буквально на пару секунд.

"Кто-нибудь еще заметил Мрачного Жнеца в Вестминстерском аббатстве?" – говорится в подписи.

Кадры моментально облетели Сеть, их в первые несколько часов просмотрели сотни тысяч человек. Многие не поверили в увиденное, другие были немало удивлены.

"Появился мрачный жнец", "Это похоже на ту сцену в Экзорцисте 3", "Я уже несколько раз видел этот клип и не могу оторваться от музыкального сопровождения появления жнец", "Это не мрачный жнец. Это похоже на человека, проходящего мимо. Я надеюсь, что все будут в безопасности. Столько людей со всего мира в одном месте", "Меган сделала это тогда", "Это переодетый принц Эндрю", "Кто-то только что отредактировал это или это действительно кто-то прошел мимо?", "Больше похоже на то, что они снимают "Крик VII", а "Призрачное лицо" преследует монархию", – пишут в комментариях.

Мрачный жнец – это своего рода образ смерти, которая в европейской культуре часто изображается в виде скелета с косой, облаченного в белый или черный балахон с капюшоном (англ. Grim Reaper – "Мрачный жнец"). Именно поэтому смерть называют порой "костлявая". Другие верования утверждают, что Мрачный жнец — это всего лишь психопомп , служащий для разрыва последних связей между душой и телом и для ведения духа умершего в загробную жизнь.

Не исключено, что кто-то таким образом пошутил. Как известно, накануне коронации в городе Бат перед комплексом "Королевский полумесяц", где пройдет праздничная вечеринка по случаю коронации, неизвестные выстригли на газоне девятиметровый пенис.

Коронация Чарльза III – первая с 1953 года, когда покойная королева Елизавета II была коронована в Вестминстерском аббатстве и правила страной более 70 лет. 74-летний король Чарльз взошел на престол в сентябре.

Чтобы посмотреть церемонию, в Лондон съехались около двух миллионов человек со всех уголков Великобритании, Содружества и всего мира. Их не остановил даже дождь.

Ранее Фокус писал, что астрологи говорят о правлении нового короля.