Кейт Миддлтон показала новые фото и видео со своими детьми

Принц и принцесса Уэльские решили приобщать своих детей к волонтерству с ранних лет.

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Отпраздновав, как следует, коронацию Чарльза III, принц Уильям со своей семьей вернулись к более повседневным обязанностям. Первый в очереди на престол сын короля вместе с женой и всеми тремя детьми – 9-летним Джорджем, 8-летней Шарлоттой и 5-летним Луи – посетили скаутский лагерь в городе Слау на востоке графства Беркшир, где все вместе приняли участие в традиционных активностях и пообщались с волонтерами, которые облагораживают его территорию. На официальной странице Кенсингтонского дворца появились фото и видео того, чем занималась семья.

В частности, поклонники Уэльсов получили возможность снова увидеть юных принцев и принцессу, которые активно участвовали в покраске кашпо, что-то сверлили, возили песок и состязались в стрельбе из лука. В финале визита дети Уэльских с помощью цветной краски оставили отпечатки рук на специальном стенде, расположенном в хижине скаутов.

Принцесса Шарлотта была одета в розовый свитер, джинсовые шорты и кроссовки Next, украшенных розовой звездой. Ее младший брат надел футболку в серую и белую полосы и синие шорты, а Джордж был в синей футболке, темной куртке и джинсах.

Что касается Кейт, то даже на волонтерской работе она выглядела безупречно. Принцесса надела свободную голубую блузку, темно-коричневые джинсы-скинни и коричневые ботинки челси.

На фото, опубликованных Кэтрин, можно увидеть, как принц Уильям вместе со старшим и младшим сыном управлял мини-экскаватором, как дети работают, жарят маршмеллоу и просто весело проводят время.

"Волонтерствуем всей семьей", – подписала фото Кэтрин.

Отметим, что если о приезде королевской четы организаторы знали, то об их детях узнали только когда принц Уильям и принцесса Кейт прибыли. Таким образом родители хотели оградить своих сыновей и дочь от излишней шумихи и дать им больше простора для общения со сверстниками.

Ранее Фокус писал, что даже на таком мероприятии принц Луи умудрился повеселить публику своим поведением.