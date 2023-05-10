Певица Сиа вышла замуж во второй раз на тайной церемонии

Автор песен и исполнительница вышла замуж на романтической церемонии в Портофино, там же, где и Кортни Кардашьян вышла замуж за Трэвиса Баркера.

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Известная певица Сиа вышла замуж за своего давнего бойфренда Дэна Бернарда. Церемония прошла в Портофино. Это же романтическое место ранее выбрала для своей свадьбы Кортни Кардашьян. Об этом пишет People.

Это второй брак для 47-летней певицы. Свой роман с Бернардом она держала втайне. Ее первым супругом был кинорежиссер Эрик Андерс Ланг, за которого вышла замуж в своем доме в Палм-Спрингс в августе 2014 года. С Лангом они расстались через два года, но сообщили, что остались друзьями.

Свадьбу сыграли на вилле Оливетта, которая принадлежит Стефано Дольче и Доменико Габбана.

На певице было роскошное кружевное платье

47-летняя певица была замечена в белом кружевном свадебном платье с юбкой "рыбий хвост" и фатой, когда целовала своего нового мужа в Италии на фотографиях, полученных People.

Пара обменялась клятвами под железной аркой, украшенной потрясающими розовыми, фиолетовыми, желтыми и белыми букетами. Место проведения церемонии украшали также золотые столы со свечами в стеклянных футлярах.

Именно на этой вилле ее подруга Кортни Кардашьян вышла замуж за своего мужа-рокера Трэвиса Баркера в прошлом году.

Австралийская певица, которая известна тем, что закрывает лицо драматическими париками и головными уборами, славится и своей скрытностью. Так, о первом браке она сообщила только спустя восемь месяцев и больше не сообщала о нем ничего до самого развода.

А когда ее заподозрили в новых отношениях и поздравили во время интервью, она просто сказала "спасибо".

Напомним, ранее Сиа и певица FKA Twigs обвинили актера Шаю Лабафа в эмоциональном насилии. Сиа снимала актера в своих клипах и была с ним дружна. А потом сообщила, что он врал ей о своих отношениях и обманом заставил ее вступить с ним в отношения.

А FKA Twigs, настоящее имя которой Талия Дебретт Барнетт, рассказала, что звезда "Трансформеров" издевался над ней, бил, заразил венерическим заболеванием и даже угрожал пистолетом.