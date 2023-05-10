В купальнике и джинсах: Марго Робби появилась на показе Chanel

Звезда "Барби" сочетала в своем образе ностальгический стиль хиппи с оттенком роскоши.

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32-летняя австралийская актриса Марго Робби появилась на красной дорожке показа французского модного дома Chanel Cruise 2023/24 в Лос-Анджелесе. Об этом пишет PageSix.

На звездном мероприятии звезда продемонстрировала свой пресс, надев золотой жилет Chanel из цепочек и подвесок поверх простого черного треугольного топа от бикини. Жилет Робби, который дебютировал на подиуме Chanel в декабре 2023 года, был покрыт медальонами с изображением кошельков, часов и переплетенных букв C.

Марго Робби Фото: Getty Images

Звезда "Барби" сочетала яркий образ с расклешенными джинсами с высокой талией и одной из культовых черных стеганых сумок с клапаном (6300 долларов). Актриса оставила свои светлые волосы распущенными и сделала легкий макияж.

Марго Робби

Робби, которая является амбассадором Chanel, присоединилась на показе к таким звездам, как Кристен Стюарт, София Ричи, Пэрис Хилтон, Холзи и Крис Дженнер.

Напомним, Марго Робби и Райан Гослинг начали промо по случаю скорого выхода на экраны фильма "Барби" о приключениях знаменитой куклы и ее бойфренда.

Также Фокус писал, что Марго Робби заметили на пересъемке фильма "Барби" в длинном светлом парике.