В длинном светлом парике: Марго Робби на пересъемке фильма "Барби" (фото)

Марго Робби была замечена на пересъемке "Барби" за три месяца до даты выхода фильма.

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32-летняя австралийская актриса Марго Робби была замечена на съемочной площадке в Лос-Анджелесе. Знаменитость, которая в прошлом месяце наслаждалась свиданием со своим мужем, идеально воплотила образ куклы, надев длинный светлый парик. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда "Вавилона" была в розовых брюках клеш, украшенных звездами. Для съемок сцены она повязала розовую бандану на шею, а в перерывах между дублями носила длинный черный пуховик. Свой образ Робби завершила белыми ковбойскими сапогами, париком с челкой и ярким макияжем.

На обеденном перерыве знаменитость была замечена с бежевым ланч-боксом с едой, а на плече несла холщовую большую сумку с черной надписью.

Премьера комедии в кинотеатрах запланирована на 21 июля 2023 года, а Марго Робби возглавит актерский состав в роли одноименной куклы Барби вместе со своим бойфрендом Кеном, которого играет Райан Гослинг. Помимо главной роли в картине, Марго является исполнительным продюсером фильма "Барби".

Недавно стало известно, что Марго Робби собирается заработать большие деньги, если фильм будет иметь успех.

Также Фокус писал, что Дуа Липа появится в фильме "Барби" в роли синеволосой русалки.