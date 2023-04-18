У довгій світлій перуці: Марго Роббі на перезйомці фільму "Барбі" (фото)

Марго Роббі була помічена на зйомці "Барбі" за три місяці до дати виходу фільму.

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32-річну австралійську акторку Марго Роббі було помічено на знімальному майданчику в Лос-Анджелесі. Знаменитість, яка минулого місяця насолоджувалась побаченням зі своїм чоловіком, ідеально втілила образ ляльки, одягнувши довгу світлу перуку. Про це пише Daily Mail.

Зірка "Вавилона" була в рожевих штанах кльош, прикрашених зірками. Для зйомок сцени вона пов'язала рожеву бандану на шию, а у перервах між дублями носила довгий чорний пуховик. Свій образ Роббі завершила білими ковбойськими чоботями, перукою з чубчиком та яскравим макіяжем.

На обідній перерві знаменитість була помічена з бежевим ланч-боксом з їжею, а на плечі несла полотняну велику сумку з чорним написом.

Прем'єра комедії у кінотеатрах запланована на 21 липня 2023 року, а Марго Роббі очолить акторський склад у ролі однойменної ляльки Барбі разом зі своїм бойфрендом Кеном, якого грає Раян Гослінг. Окрім головної ролі у картині, Марго є виконавчим продюсером фільму "Барбі".

Нещодавно стало відомо, що Марго Роббі збирається заробити великі гроші, якщо фільм матиме успіх.

Також Фокус писав, що Дуа Ліпа з'явиться у фільмі "Барбі" у ролі синьоволосої русалки.