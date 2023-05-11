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Стиль жизни

11 мая 2023 года: Максимов день — что сегодня нельзя делать?

Мученики Дада, Максим и Квинтилиан
Мученики Дада, Максим и Квинтилиан

Сегодня нельзя обирать сок с березы и планировать помолвку.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память мучеников Дады, Максима и Квинтилиана, которые были братьями и жили во времена императора Диоклетиана. Когда-то они не захотели пойти на языческий праздник, а вместо этого уехали молиться Богу. После этого их заставляли склониться к язычеству и поклониться идолам, но они остались верны Христу, за что всех троих долго мучили, а после отсекли головы.

Что нельзя делать 11 мая:

  • обирать сок с березы;
  • прокалывать уши и менять серьги;
  • планировать помолвку.

Народные приметы и поверья:

  • ясный восход — летом будет хорошая погода;
  • куда пчелы садятся, то и уродит хорошо;
  • дождливый день — будет хороший урожай;
  • утром туман — вечер будет дождливым.

День ангела празднуют:

Анна, Виталий, Кирилл, Максим.

Родились в этот день:

  • 1720 год — Барон Мюнхгаузен, немецкий барон, историческое лицо и литературный персонаж
  • 1904 год — Сальвадор Дали, испанский живописец-сюрреалист, график, скульптор, режиссер и писатель.

Также в этот день:

  • 330 год — освятили Константинополь;
  • 1811 год — в Таиланде впервые родились сросшиеся (сиамские) близнецы Чанг и Энг Банкеры;
  • 1916 год — Альберт Эйнштейн презентовал свою теорию относительности;
  • 1928 год — в Нью-Йорке началась первая в мире регулярная трансляция телепередач;
  • 1970 год — в Мариуполе открыли первую троллейбусную линию.