Бывшая девушка Леонардо Ди Каприо вышла на публику в эффектном мини-платье (фото)

Голливудский актер и 25-летняя модель разошлись летом 2022 года.

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Бывшая девушка Леонардо Ди Каприо вышла на публику в эффектном мини-платье. Об этом пишет Daily Mail.

25-летняя модель и актриса Камила Морроне посетила показ Chanel Cruise 2023/24 в Лос-Анджелесе. Звезда выбрала для выхода на публику лаконичное черное платье от культового дома моды, у которого были пуговицы спереди.

Она соединила откровенный ансамбль с парой черных прозрачных колготок. Камила дополнила образ темными туфлями с открытым носом.

Камила Морроне Фото: Getty Images

Морроне, встречавшаяся с голливудским актером пять лет, носила маленькую изящную стеганую черную сумочку Chanel в форме коробки с ремешком на цепочке.

Ее короткие ногти были накрашены в глянцевый красный оттенок, поскольку она присоединилась к таким звездам, как Марго Робби и София Ричи на мероприятии.

Камила Морроне и Леонардо Ди Каприо разорвали свои романтические отношения летом 2022 года. Официальной причины знаменитости не назвали, однако в Сети шутили о возрасте модели, ведь Ди Каприо не встречается с девушками старше 25 лет. Впрочем, после этого активно стали говорить об отношениях актера и Джиджи Хадид.

Напомним, в чем истинная причина разрыва Камилы Морроне и Леонардо Ди Каприо.

Также Фокус писал об образе Камилы Морроне на Met Gala 2023.