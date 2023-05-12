Звезда реалити-шоу считает, что упустила свой шанс, отказав голливудскому актеру.

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38-летняя американская телеведущая Уитни Порт рассказала об интрижке с Леонардо Ди Каприо. Об этом пишет ET.

Бывшая звезда реалити-шоу рассказала о связи с голливудским актером в ночном клубе много лет назад.

"Мы продолжили обмен номерами и имели текстовые отношения в течение шести месяцев", — сказала она. "Мы были в ночном клубе, и он попросил кого-то позвонить мне. Я немедленно позвонила маме и вышла из клуба. А потом он сказал: "Приходи. Мы тоже пойдем в соседний". И я пошла со своим лучшим другом".

В тот вечер все чуть не пошло наперекосяк, когда Порт уронила свой мобильный телефон в воду.

"Он не включался, и я испугалась, потому что думала: "Лео напишет мне сообщение, и я его никогда не получу", — сказала она, добавив, что в конце концов она смогла починить устройство, положив его в рис.

Помимо телефонных проблем Порт призналась, что между ними все закончилось после того, как она поговорила с телепродюсером об их контакте.

"Мне кажется, он слил это в прессу", — объяснила она, добавив, что потом Ди Каприо "никогда не писал ей".

Уитни Порт

"Он пригласил меня к себе домой, и я ответила "нет", — сказала Порт. "Я слишком нервничала. У меня никогда не было отношений на одну ночь. Я не хотела быть с ним наедине".

Впрочем, Уитни призналась, что сожалеет о своем поступке и считает, что упустила тогда свой шанс.

Напомним, бывшая девушка Ди Каприо Камила Морроне вышла в свет в эффектном мини-платье.

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