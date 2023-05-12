Коронационное платье королевы Камиллы появится на выставке в Букингемском дворце

На это намекнул дизайнер Брюс Олдфилд, который и создал роскошный наряд королевы.

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Брюс Олдфилд, дизайнер невероятного коронационного платья королевы Камиллы намекнул, что платье будет выставлено в Букингемском дворце в ближайшие месяцы. Об этом пишет Hello Magazine.

72-летний британский кутюрье Брюс Олдфилд поделился закулисными фотографиями в Instagram, когда он дошивал платье королевы-консорта перед церемонией в Вестминстерском аббатстве 6 мая.

На белом платье было много вышивки, в том числе и четыре цветочные эмблемы Великобритании. Кроме этого Брюс вышил на платье Камиллы имена ее детей, внуков, а также изображения ее любимых собак, спасенных из приюта – терьеров Бет и Блубелл.

На коронации Камилла была в платье от Олдфилда Фото: Getty

Один из подписчиков спросил в комментариях: "Это часть открытия государственных залов или новая коронационная выставка? Просто я не вижу этого на их сайте, поэтому прошу подготовиться, так как хотел бы увидеть это платье лично!".

Дизайнер ответил: "Я не уверен, но дата (14.07.23) — это когда выставка откроется во Дворце".

Коронационное платье королевы Камиллы было сшито на заказ из ткани цвета слоновой кости, украшенное золотой и серебряной вышивкой.

Брюс Олдфилд работает над коронационным платьем Камиллы

Брюс Олдфилд должен был создать утонченное и современное платье, в деталях демонстрирующее стиль и индивидуальность Камиллы, сказал официальный Букингемский дворец, назвав его "простым и сшитым на заказ".

Это не первый раз, когда Брюс и Камилла сотрудничали. Он создал для нее немало очаровательных нарядов, в том числе для показов мод и премьер фильмов.

Он был дизайнером небесно-голубого платья с изысканными украшениями из бисера и прозрачными длинными рукавами, которое королевская особа надела на премьеру фильма "Не время умирать" в сентябре 2021 года.

Также королева Камилла надевала сине-белое платье от мистера Олдфилда на первую вечеринку в саду Букингемского дворца перед коронацией. Она также выбрала дизайн мистера Олдфилда для своего и первого государственного визита Чарльза в Германию в марте, надев украшенное платье с тиарой Greville Boucheron Honeycomb и бриллиантовым ожерельем.

Королева Камилла в платье от Брюса Олдфилда Фото: Getty Images

Хотя Чарльз и Камилла не посещали ни одного из мероприятий Big Lunch или Big Help Out в выходные дни коронации, они посетили концерт в Виндзорском замке в воскресенье вечером.

Королева выглядела элегантно в королевском синем костюме Anna Valentine, когда она и ее муж сидели в первом ряду королевской ложи.

Напомним, ранее Брюс Олдфилд создавал платья для принцессы Дианы. Некоторые из них сейчас оказывались на аукционах.