Коронаційна сукня королеви Камілли з'явиться на виставці у Букінгемському палаці

На це натякнув дизайнер Брюс Олдфілд, котрий і створив розкішне вбрання королеви.

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Брюс Олдфілд, дизайнер неймовірної коронаційної сукні королеви Камілли натякнув, що сукня буде виставлена у Букінгемському палаці найближчими місяцями. Про це пише Hello Magazine.

72-річний британський кутюр'є Брюс Олдфілд поділився залаштунковими фотографіями в Instagram, коли він дошивав сукню королеви-консорта перед церемонією у Вестмінстерському абатстві 6 травня.

На білій сукні було багато вишивки, у тому числі й чотири квіткові емблеми Великобританії. Крім цього, Брюс вишив на сукню Камілли імена її дітей, онуків, а також зображення її улюблених собак, врятованих з притулку – тер'єрів Бет і Блубелл.

На коронації Камілла була у сукні від Олдфілда Фото: Getty

Один із передплатників запитав у коментарях: "Це частина відкриття державних залів чи нова коронаційна виставка? Просто я не бачу цього на їхньому сайті, тому прошу підготуватися, бо хотів би побачити цю сукню особисто!".

Дизайнер відповів: "Я не впевнений, але дата (14.07.23) – це коли виставка відкриється у Палаці".

Коронаційна сукня королеви Камілли була пошита на замовлення з тканини кольору слонової кістки, прикрашена золотою та срібною вишивкою.

Брюс Олдфілд працює над коронаційною сукнею Камілли

Брюс Олдфілд мав створити витончену і сучасну сукню, яка в деталях демонструє стиль та індивідуальність Камілли, так повідомив офіційний Букінгемський палац, назвавши його "простим і пошитим на замовлення".

Це не вперше, коли Брюс і Камілла співпрацювали. Він створив для неї чимало чарівних нарядів, у тому числі для показів мод та прем'єр фільмів.

Він був дизайнером небесно-блакитної сукні з вишуканими прикрасами з бісеру та прозорими довгими рукавами, які королівська особа одягла на прем'єру фільму "Не час помирати" у вересні 2021 року.

Також королева Камілла одягала синьо-білу сукню від містера Олдфілда на першу вечірку у саду Букінгемського палацу перед коронацією. Вона також обрала дизайн містера Олдфілда для свого та першого державного візиту Чарльза до Німеччини у березні, одягнувши прикрашену вишивкою сукню з тіарою Greville Boucheron Honeycomb та діамантовим намистом.

Королева Камілла в сукні від Брюса Олдфілда Фото: Getty Images

Хоча Чарльз і Камілла не відвідували жодного із заходів Big Lunch або Big Help Out у вихідні коронації, вони відвідали концерт у Віндзорському замку в неділю ввечері.

Королева виглядала елегантно в королівському синьому костюмі Anna Valentine, коли вона та її чоловік сиділи у першому ряду королівської ложі.

Нагадаємо, раніше Брюс Олдфілд створював сукні для принцеси Діани. Деякі з них зараз опинялися на аукціонах.