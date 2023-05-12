Дизайнер коронаційної сукні Камілли розкрив таємні деталі вбрання (фото)

Брюс співпрацює з дружиною короля ще з 2013 року, проте вперше у житті шив вбрання для коронації.

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Коронація Чарльза III залишилася позаду, проте обговорення нарядів головних героїв і численних гостей урочистості не вщухають другий тиждень. Сьогодні особливу увагу ми приділимо коронаційному вбранню Її Величності королеви Камілли. Як пише журнал The Cut, над ним працював 72-річний британський кутюр'є Брюс Олдфілд, який свого часу обшивав принцесу Діану до її розлучення з принцом Чарльзом.

Сукня для королеви – найбільше і найважливіше замовлення в кар'єрі Олдфілда. Вбрання такого масштабу вимагало величезної дози символізму, починаючи з емблем чотирьох націй Сполученого Королівства. На шовковій тканині від кутюр із приглушеним блиском, відомої як peau de soie, Олдфілд вишив троянду для Англії, чортополох для Шотландії і трилисник для Північної Ірландії. А ось цибулю-порей, символ Уельсу, він вишивати відмовився.

Королева Камілла в сукні від Олдфілда Фото: Getty

"Я відмовився. Ні ні ні", – каже він.

Норман Хартнелл, знаменитий британський кутюр'є, який пошив сукню для коронації королеви Єлизавети II у 1953 році, отримав від Герольдмейстера Підв'язки вказівку включити овоч у дизайн. Олдфілд замінив цибулю на нарцис, національну квітку Уельсу.

Олдфілд вишив троянду для Англії, чортополох для Шотландії, трилисник для Північної Ірландії та нарцис для Уельсу

Хто такий Брюс Олдфілд

Олдфілд народився у Лондоні. Його батько був ямайцем, а мати – наполовину ірландкою. Його ще дитиною передали під опіку Barnardo's, нині найбільшої дитячої благодійної організації у Великій Британії. До 13 років він перебував у прийомній сім'ї на північному сході Англії. Прийомна матір Вайолет Мастерс долучила його до швейної справи, оскільки часто брала його до себе на роботу. Талановита дитина закінчила Центральну художню школу Святого Мартіна, а потім переїхала до Нью-Йорка, щоб працювати на Анрі Бенделя. Брюс був у захваті від американської моди, цінуючи її за простоту, якою вона суттєво відрізнялася від вигадливих та складних англійських дизайнів.

Через деякий час він повернувся до Лондона і в 1975 році запустив однойменну лінію.

Від принцеси до королеви

Через кілька років Брюс почав співпрацювати з принцесою Діаною, що помітно підняло його престиж. Завдяки своїй майстерності він зумів із сором'язливої дівчини зробити гламурну принцесу. Роль Діани як покровительки Barnardo's ще більше зміцнила їхню дружбу. Але після майже десятиліття спільної роботи, як висловився Олдфілд, "Діана покинула мене". За його словами, принцеса після розлучення з Чарльзом більше не потребувала суконь, створених дизайнером.

Принцеса Діана у сукнях від Брюса Олдфілда

Майже через 20 років, він познайомився з Каміллою, другою дружиною принца Чарльза. Вона обійняла посаду президента Barnardo's, а Олдфілд став віце-президентом. Поки вони говорили, Камілла сказала йому: "Я думаю, настав час пошити кілька суконь".

Перше вбрання Олдфілд представив їй у 2013 році. Це була довга блідо-блакитна сукня з двошаровою спідницею, яку вона одягла на інвеституру короля Нідерландів Віллема-Олександра.

Приблизно півроку тому Камілла під час чергової примірки між іншим сказала, що хоче, щоб Брюс пошив їй сукню для коронації. Приголомшений такою честю, вже через тиждень він показав їй три ескізи, де вона без жодних сумнівів обрала один.

Дизайнер каже, що з самого початку хотів зробити сукню легкою, а не формальною.

"Це не повинно було бути таким же яскравим, як коронаційне плаття покійної королеви. Ми могли б трохи повеселитися. Шовк був зроблений Стівеном Уолтерсом в Саффолку, Англія, а вишивка – в Мумбаї, а дистанційне управління стало можливим завдяки Zoom і WhatsApp", — розповів Олдфілд.

Але більше пересічних спостерігачів зацікавили особисті штрихи, які майстер вклав у дизайн. Уздовж подола, з обох боків величного вензеля королеви, були дві її собаки-рятувальники, Блубелл і Бет. Оточуючи цуценят, Олдфілд вишив імена дітей та онуків Камілли, а на подолі помістив назви її улюблених книг.

"Вони були у сріблі, тому їх було досить важко знайти, але вони були там. Це було перше, що шукала Її Величність", — поділився дизайнер, додавши, що сам нічого не пропонував Каміллі, вони обговорювали тематику вишивки разом.

Сукня вийшла технічно складною, оскільки при сидінні був високий ризик утворення складок. Проте все пройшло добре, а Камілла, за визнанням її костюмера, була "просто щаслива" у цьому вбранні.

Королева Камілла у день коронації Фото: Getty

Вартість робіт Олдфілда складає від 8 000 фунтів стерлінгів за костюм та від 12 000 до 18 000 фунтів стерлінгів – за довгу сукню. Якщо на ній є вишивка, вона коштує ще дорожче.

Після коронації у дизайнера зросла не лише популярність, а й кількість підписників у соцмережі: з 1500 до 12 тисяч.

Раніше Фокус писав, в якому вигляді на коронації з'явилася Кейт Міддлтон, яка буквально затьмарила королеву.