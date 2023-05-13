13 мая 2023 года: апостола Иакова — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя отправляться в путешествие и вспоминать о плохом.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память апостола Иакова.

Иаков был братом Иоанна Богослова, а их отец, Зеведей, был рыбаком. Когда-то Иаков и Иоанн ловили рыбу, Господь призвал их стать Его учениками и проповедниками. С тех пор они отправились в города и проповедовали Его учение. Иаков большую часть времени провел в Испании, но затем вернулся в Иудею, где прославлял и распространял истинную веру. Он даже крестил философа Гермогена и его ученика Филиппа. Когда началось преследование христиан, апостол Иаков был убит мечом.

Что нельзя делать 13 мая:

отправляться в путешествие;

жениться;

вспоминать о плохом;

делать ремонт;

опаздывать.

Народные приметы и поверья:

на восходе солнца чистый и ясный небосклон – будет теплым лето;

звездная ночь — ждите хороший урожай;

теплый вечер – уродит зерно.

День ангела празднуют:

Максим, Василий, Игнат, Никита, Яков.

Родились в этот день:

1979 год — Вячеслав Шевчук, украинский футболист;

1986 год — Роберт Паттинсон, английский актер театра и кино, модель и музыкант.

1986 год — Александр Рыбак, норвежский певец и скрипач белорусского происхождения, победитель конкурса "Евровидение-2009".

Также в этот день:

1501 год — Америго Веспуччи отправляется в путешествие на Запад, в ходе которой выясняет, что Колумб открыл новый континент;

1927 год — основывают киевский футбольный клуб "Динамо";

1950 год — в английском Сильверстоуне проходит первая гонка первого чемпионата "Формулы-1";

1992 год — американские космонавты находятся в открытом космосе 8 часов 29 минут (мировой рекорд), впервые в космос выходят сразу три космонавта.