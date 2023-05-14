14 мая 2023 года: пророка Иеремии — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя давать взаймы и ссорится.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь чтит память пророка Иеремии. Он узнал о том, что ему суждено служить Богу, в возрасте 15 лет. Он не был готов к этому в столь юном возрасте, но Бог пообещал, что всегда будет рядом. С тех пор Иеремия пророчествовал 23 года и даже написал несколько книг.
Что нельзя делать 14 мая:
- давать взаймы;
- ссориться;
- лениться;
- злословить.
Народные приметы и поверья:
- ясная погода — так же будет и при уборке хлеба;
- на восходе солнца безоблачно — лето будет жарким;
- пасмурный день — зима будет морозной.
День ангела празднуют:
Иеремий, Макар, Игнат, Тамара, Нина.
Родились в этот день:
1627 год — Петр Дорошенко, гетман Войска Запорожского;
1871 год — Василий Стефаник, украинский писатель.
1969 год — Кейт Бланшетт, австралийская актриса, лауреат двух "Оскаров", трех "Золотых глобусов" и др. наград.
1975 год — Святослав Вакарчук, украинский музыкант, певец и автор песен, лидер группы "Океан Ельзи", политик.
1984 год — Марк Цукерберг, американский программист, основатель и генеральный директор социальной сети Facebook.
Также в этот день:
1796 год — британский хирург Эдвард Дженнер впервые в мире делает успешную прививку от оспы 8-летнему мальчику;
1853 год — в США получили патент на сгущенку;
1975 год — футболисты "Динамо" (Киев) впервые борются за Кубок Обладателей Кубков.