Стиль жизни
15 мая 2023 года: страстотерпцев Бориса и Глеба — что сегодня нельзя делать?
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Сегодня нельзя носить кошелек пустым и рассказывать про сны.
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Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь вспоминает перенесение мощей благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба. Они были родственниками основателя Кирилловской церкви князя Всеволода. По приказу его деда, князя Святослава, в Вышгороде был возведен Борисоглебский храм, куда и перенесли мощи Бориса и Глеба. Канонизацией князей занимался сам Ярослав Мудрый в конце XI века.
Что нельзя делать 15 мая:
- носить кошелек пустым;
- рассказывать про свои сны;
- отдавать кому-то деньги после заката;
- отказывать нуждающимся.
Народные приметы и поверья:
- холодно и ветрено – летом будет такая же погода;
- черемуха зацветает к похолоданию;
- если ночью слышен соловей — погода будет солнечной;
- яркий закат – лето будет сухим.
День ангела празднуют:
Афанасий, Борис, Глеб, Зоя, Михаил, Роман, Давид.
Родились в этот день:
- 1856 год – Фрэнк Баум, американский детский писатель, автор серии сказок о стране Оз;
- 1873 год – Павел Скоропадский, украинский государственный, политический и общественный деятель, военный, Гетман Украинского Государства;
- 1859 год — Пьер Кюри, французский физик, лауреат Нобелевской премии (1903).
Также в этот день:
- 1648 год — битва под Желтыми Водами между восставшими украинскими казаками под руководством Богдана Хмельницкого и авангардом войск Речи Посполитой;
- 1905 год – основан Лас-Вегас;
- 2022 год — украинская группа Kalush Orchestra с треком "Стефания" победила в конкурсе Евровидение-2022, получив рекордный 631 балл от международного жюри и зрителей.