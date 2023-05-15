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Стиль жизни

15 мая 2023 года: страстотерпцев Бориса и Глеба — что сегодня нельзя делать?

Страстотерпцы Борис и Глеб
Страстотерпцы Борис и Глеб

Сегодня нельзя носить кошелек пустым и рассказывать про сны.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь вспоминает перенесение мощей благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба. Они были родственниками основателя Кирилловской церкви князя Всеволода. По приказу его деда, князя Святослава, в Вышгороде был возведен Борисоглебский храм, куда и перенесли мощи Бориса и Глеба. Канонизацией князей занимался сам Ярослав Мудрый в конце XI века.

Что нельзя делать 15 мая:

  • носить кошелек пустым;
  • рассказывать про свои сны;
  • отдавать кому-то деньги после заката;
  • отказывать нуждающимся.

Народные приметы и поверья:

  • холодно и ветрено – летом будет такая же погода;
  • черемуха зацветает к похолоданию;
  • если ночью слышен соловей — погода будет солнечной;
  • яркий закат – лето будет сухим.

День ангела празднуют:

Афанасий, Борис, Глеб, Зоя, Михаил, Роман, Давид.

Родились в этот день:

  • 1856 год – Фрэнк Баум, американский детский писатель, автор серии сказок о стране Оз;
  • 1873 год – Павел Скоропадский, украинский государственный, политический и общественный деятель, военный, Гетман Украинского Государства;
  • 1859 год — Пьер Кюри, французский физик, лауреат Нобелевской премии (1903).

Также в этот день:

  • 1648 год — битва под Желтыми Водами между восставшими украинскими казаками под руководством Богдана Хмельницкого и авангардом войск Речи Посполитой;
  • 1905 год – основан Лас-Вегас;
  • 2022 год — украинская группа Kalush Orchestra с треком "Стефания" победила в конкурсе Евровидение-2022, получив рекордный 631 балл от международного жюри и зрителей.