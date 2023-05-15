День семьи-2023 в Украине. История праздника и как поздравить родных
Кроме знакомого праздника 8 июля, украинцы привыкают отмечать День семьи также 15 мая.
Сразу после Дня матери украинцы празднуют не менее важный День семьи. Фокус рассказывает, когда этот праздник возник и как его отмечать.
Когда отмечают День семьи
При чтении новостей о Дне семьи в мае у вас может возникнуть логичный вопрос: "А разве мы празднуем его не в июле?" Да, 8 июля обычно украинцы поздравляют своих мам, пап, братьев и сестер с Днем семьи, однако еще в 1993 году ООН ввела Международный день семьи 15 мая, поэтому в Украине пытаются переходить именно на этот формат.
Конечно, никто не запрещает вам праздновать летом, а еще лучше дважды. Тем более, 8 июля праздник приобретает новые смыслы: это день Петра и Февронии. Они считаются покровителями семьи и брака. Потому в этот день смело можете еще раз поздравлять своих родных с праздником.
Что делать в День семьи
Важно поздравить своих родных людей – словами, делом, подарком. Обязательно скажите, как сильно их любите. Помогите маме, папе, бабушке или дедушке. Если раньше на это не было времени, сегодня выделите его.
Следует также избегать ссор и конфликтов. Сосредоточьтесь на всем положительном и светлом.
Ранее Фокус писал о поздравлении от звезд с Днем матери 2023.