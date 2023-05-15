День семьи-2023 в Украине. История праздника и как поздравить родных

Кроме знакомого праздника 8 июля, украинцы привыкают отмечать День семьи также 15 мая.

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Сразу после Дня матери украинцы празднуют не менее важный День семьи. Фокус рассказывает, когда этот праздник возник и как его отмечать.

Когда отмечают День семьи

При чтении новостей о Дне семьи в мае у вас может возникнуть логичный вопрос: "А разве мы празднуем его не в июле?" Да, 8 июля обычно украинцы поздравляют своих мам, пап, братьев и сестер с Днем семьи, однако еще в 1993 году ООН ввела Международный день семьи 15 мая, поэтому в Украине пытаются переходить именно на этот формат.

Конечно, никто не запрещает вам праздновать летом, а еще лучше дважды. Тем более, 8 июля праздник приобретает новые смыслы: это день Петра и Февронии. Они считаются покровителями семьи и брака. Потому в этот день смело можете еще раз поздравлять своих родных с праздником.

Селена Гомес с сестрой Фото: Instagram @selenagomez

Что делать в День семьи

Важно поздравить своих родных людей – словами, делом, подарком. Обязательно скажите, как сильно их любите. Помогите маме, папе, бабушке или дедушке. Если раньше на это не было времени, сегодня выделите его.

Следует также избегать ссор и конфликтов. Сосредоточьтесь на всем положительном и светлом.

Семья Фото: Pixabay

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