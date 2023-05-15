День сімʼї-2023 в Україні. Історія свята та як привітати рідних

Окрім знайомого усім свята 8 липня, українці звикають відзначати День сімʼї також 15 травня.

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Одразу після Дня матері українці святкують не менш важливий День сімʼї. Фокус розповідає, коли це свято виникло та як його відзначати.

Під час прочитання новин про День сімʼї у травні, у вас може виникнути логічне запитання: "А хіба ми святкуємо його не в липні?" Так, 8 липня зазвичай українці вітають своїх мам, тат, братів та сестер з Днем сімʼї, проте ще у 1993 році ООН запровадила Міжнародний день сімʼї 15 травня, тому в Україні намагаються переходити саме на цей формат.

Звісно, ніхто не забороняє вам святкувати влітку, а ще краще, двічі. Тим більше, 8 липня свято набуває нових сенсів: це день Петра та Февронії. Вони вважаються покровителями сімʼї та шлюбу. Тому в цей день сміливо можете ще раз вітати своїх рідних зі святом.

Селена Гомес із сестрою Фото: Instagram @selenagomez

Що робити в цей день

Важливо привітати своїх рідних людей — словами, ділом, подарунком. Обовʼязково скажіть, як сильно їх любите. Допоможіть мамі, татові, бабусі чи дідусю. Якщо раніше на це не знаходилось часу, сьогодні виділіть його.

Варто також уникати сварок та конфліктів. Зосередьтесь на всьому позитивному та світлому.

Сімʼя Фото: Pixabay

Раніше Фокус писав про привітання від зірок із Днем матері 2023.