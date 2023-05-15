Святая Троица 2023: традиции и запреты Зеленых святок

День святой Троицы входит в число двунадесятых церковных праздников, а его дата связана с Пасхой. Фокус рассказывает про дату праздника, традиции и запреты.

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Православная церковь празднует День Святой Троицы в воскресенье в день Пятидесятницы — 50-й день после Пасхи. В этом году праздник приходится на 4 июня. В народе Троицу еще называют Зеленые святки. Традиционно праздник длится три дня.

Традиции на Троицу

Главным обычаем в этот день считается украшение жилища зеленью и травами — аиром, откуда и название "Зеленые святки". Помимо аира, украшением дома могут быть и любисток, чабрец, полынь. А возле икон принято вешать свежескошенную мяту и ветки березы.

За пару дней до Троицы нужно убрать весь дом, выбросить лишнее. Суббота перед праздником называется родительской, когда нужно вспоминать о своих предках.

В ночь на Троицу в церквях проводят вечерню, читают молитвы о даровании Святого Духа и вспоминают, как он предстал перед апостолами. Еще в этот день отмечается день рождения Церкви Христовой.

Что нельзя делать на Троицу:

убирать в доме и работать;

вязать и шить;

ссориться и ругаться;

злословить;

ходить в лес и рубить дрова;

ходит ьна охоту.

Источник: http://blyzhchedoboga.com.ua/svyata-triytsya/