Свята Трійця 2023: традиції та заборони на Зелені свята

День святої Трійці входить до двонадесятих церковних свят, а його дата пов'язана з Великоднем. Фокус розповідає про дату Трійці, традиції та заборони.

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Православна церква святкує День Святої Трійці у неділю в день П'ятидесятниці — 50-й день після Великодня. Цього року свято припадає на 4 червня. У народі Трійцю називають Зелені святки. Традиційно свято триває три дні.

Традиції на Трійцю

Головним звичаєм цього дня вважається прикраса житла зеленню та травами — лепехою, звідки й назва "Зелені святки". Крім лепехи, окрасою будинку можуть бути і любисток, чебрець, полин. А біля ікон прийнято вішати свіжоскошену м'яту та гілки берези.

За кілька днів до Трійці треба прибрати весь будинок, викинути зайве. Субота перед святом називається батьківською, коли треба згадувати про своїх предків.

У ніч на Трійцю в церквах проводять вечірню, читають молитви про дарування Святого Духа і згадують, як він постав перед апостолами. У цей день відзначається день народження Церкви Христової.

Що не можна робити на Трійцю:

прибирати у будинку та працювати;

в'язати та шити;

сваритися та лаятися;

злословити;

ходити в ліс та рубати дрова;

ходити на полювання.

Джерело: http://blyzhchedoboga.com.ua/svyata-triytsya/