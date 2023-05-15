Певец уже поменял имя в соцсетях, через несколько дней после того, как поклялся "убить" свою сценическую личность под псевдонимом.

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The Weeknd вернулся к своему настоящему имени в своих социальных сетях после того, как поклялся "убить" свое сценическое альтер-эго. Об этом пишет Daily Mail.

33-летний певец уже 12 лет известен как The Weeknd.

The Weeknd вернул себе настоящее имя в соцсетях

Недавно он сообщил о своих планах отказаться от этого имени после выпуска своего следующего альбома.

Настоящее имя канадского исполнителя Абель (Эйбел) Макконен Тесфайе.

Ранее он сообщил, что принял решение отказаться от своего сценического имени. По словам исполнителя песни Blinding Lights, в его жизни наступает тот период, когда он готов закрыть главу под названием The Weeknd.

"Я хочу убить The Weeknd и сделаю это в конечном итоге. Я пытаюсь сбросить кожу и возродиться", — заявил Тесфайе.

И теперь он изменил свое имя пользователя на свое настоящее имя — Абель Тесфайе — в своих социальных сетях, включая Twitter и Instagram.

Четырехкратный обладатель премии "Грэмми" ранее сообщил, что "The Weeknd" возник из-за того, что он бросил школу, взял свой спальный мешок и "уехал на один уик-энд и никогда не вернулся домой".

В нем отсутствует буква "е", чтобы избежать проблем с авторскими правами, поскольку уже существовала канадская группа под названием The Weekend.

Напомним, The Weekend играет главную роль в новом проекте HBO "Идол", который выходит 4 июня. Кроме него в сериале играет Лили-Роуз Депп. Премьера сериала состоится на Каннском кинофестивале.

Трейлер сериала "Идол"

Впрочем, хоть новый проект НВО и описывают, как "что-то грандиозное", но бывшие работники съемочной группы рассказали, что на съемках царил хаос.