Ариана Гранде трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы (фото)

Влюбленные супруги отмечают вторую годовщину свадьбы.

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29-летняя американская певица и актриса Ариана Гранде поделилась в своем Instagram редкой публикацией с мужем, 27-летним агентом по недвижимости Далтон Гомесом в честь второй годовщины свадьбы.

Поп-звезда опубликовала снимок с их свадьбы в 2021 году, который подписала цифрой "2" — вторая годовщина со дня свадьбы, и фразой "3,5 года вместе" — столько лет влюбленные состоят в отношениях.

"Я так его люблю", — трогательно завершила подпись Гранде.

Ариана Гранде и Далтон Гомес Фото: Instagram arianagrande

На закулисной фотографии дня их свадьбы в мае 2021 года певица целуется со своим спутником жизни. И хотя это размытое фото, улыбка на их лицах отчетливо видна.

Гранде также сделала репост подборки снимков их особенного дня, где она улыбалась и целовала своего мужа.

Напомним, свадьба Гранде и Гомеса была очень скромной и прошла в доме артистки в Монтесито (Калифорния). На торжестве присутствовали всего два десятка гостей. По словам источников, пара очень любит этот курортный город, поэтому с выбором места бракосочетания вопросов не возникло.

Гранде сообщила о своей помолвке с Гомесом в декабре 2020 года года, когда она опубликовала в соцсети фотографию своего кольца с подписью "Навсегда". Молодые люди начали встречаться в январе 2020 года и вместе провели период изоляции из-за пандемии коронавируса в ее доме.

Также Фокус писал, что Ариана Гранде ответила хейтерам, которые критиковали ее за изможденный вид.