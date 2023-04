Ариана Гранде ответила хейтерам, которые критиковали ее за изможденный вид

Ранее певице писали, что на новых фото она выглядит слишком худой.

Related video

Ариана Гранде опубликовала в TikTok видеобращение к своим фанатам и попросила не критиковать ее внешность. Об этом пишет Daily Mail.

29-летняя певица заявила в видео, что она здоровее, чем когда-либо. На днях она была на съемках в Лондоне и ее поклонники были поражены тем, как изменилась ее внешность.

Они стали писать Ариане, что она выглядит слишком изможденной, а ее лицо стало слишком худым. Но она сказала, что версия ее тела, с которой ее сравнивали люди, была "самой нездоровой версией ее тела", и она считает свою нынешнюю внешность значительным улучшением своего здоровья.

Ариану Гранде критиковали из-за внешности

"Есть много разных видов прекрасного и много способов выглядеть здоровой и красивой. То, как мое тело выглядит сейчас, вы сравниваете с тем, что на самом деле было самой нездоровой версией меня. Я принимала антидепрессанты и неправильно питалась. Я находилась в самой низкой точке моей жизни. Хотя мое тело в том его виде и казалось вам здоровым, здоровым оно на самом деле не было", — заявила Гранде.

Она отметила, что ее лицо выглядит так, как выглядит просто потому, что она не нанесла макияж и не наклеила накладные ресницы. Так что это точно не причина, чтобы переживать за нее.

Ариана Гранде ответила критикам

Ариана Гранде сказала, что даже когда люди говорят, по их мнению, заботливые замечания и из лучших побуждений, но это не то что нужно делать.

Певица предложила своим поклонникам сосредоточиться на комплиментах, которые не затрагивают физические особенности других людей или просто научиться игнорировать любые черты в ней и других людях, которые им не нравятся.

"Я думаю, что мы должны помогать друг другу работать над тем, чтобы просто быть в комфорте и обеспечивать безопасность друг друга", — добавила она.

Ариана Гранде несколько лет назад Фото: Ariana Grande/Instagram

Ариана Гранде открыто говорила о том, что находилась в депрессии и принимала большое количество антидепрессантов. У нее развился посттравматический стресс после трагического взрыва бомбы на ее концерте в Манчестере, Англия, в 2017 году, в результате которого погибли 23 человека и более 1000 получили ранения.

Террорист-смертник взорвал взрывное устройство, когда посетители концерта пытались покинуть место проведения концерта, в результате чего 23 человека погибли и более 1000 получили ранения. Среди погибших были дети и подростки. Ответственность за теракт взяло на себя Исламское государство.

Гранде не пострадала, но она была глубоко шокирована случившимся. В 2018 году певица выпустила песню Get Well Soon в конце которой добавлены 40 секунд тишины в память о погибших на теракте в Манчестере. Песня длится 5 минут 22 секунды, что является отсылкой к дате теракта — 22 мая (22.05).

Напомним, в прошлом году в дом Арианы Гранде проник сталкер, который уже год преследовал ее и хотел с нею встретиться.