В дом Арианы Гранде проник мужчина, ранее преследовавший певицу
Такой "подарок" мужчина сделал в день рождения артистки.
В дом американской певицы Арианы Гранде ворвался сталкер в день ее рождения. Об этом сообщает TMZ.
Как стало известно позже, неизвестный мужчина – Аарон Браун. Он осенью 2021 уже проникал в имение артистки и требовал встречи с ней. В прошлый раз он был вооружен ножом среднего размера.
Однако в этот раз Гранде не было дома. Мужчину сразу же поймала полиция, так как сработала сигнализация в доме артистки.
Брауна обвинили в преследовании, воровстве со взломом и повреждении линий электропередач. Звездный преследователь не признает свою вину и сейчас находится под следствием.
В этот день Ариане Гранде исполнилось 29 лет. В мае 2021 она вышла замуж за риэлтора Далтона Гомеса. На данный момент пара живет вместе.
Напомним, Ариана Гранде приобрела новое поместье в Голливуде за 5 млн долларов. Артистка уже имеет несколько особняков в Штатах.
Также Фокус писал о похожем инциденте в доме звездных супругов Бекхэмов. В дом футболиста Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм проник неизвестный мужчина в маске. Однако, в отличие от случая с Арианой Гранде, семья как раз была дома.