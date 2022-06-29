В дом Арианы Гранде проник мужчина, ранее преследовавший певицу

Такой "подарок" мужчина сделал в день рождения артистки.

В дом американской певицы Арианы Гранде ворвался сталкер в день ее рождения. Об этом сообщает TMZ.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Как стало известно позже, неизвестный мужчина – Аарон Браун. Он осенью 2021 уже проникал в имение артистки и требовал встречи с ней. В прошлый раз он был вооружен ножом среднего размера.

Однако в этот раз Гранде не было дома. Мужчину сразу же поймала полиция, так как сработала сигнализация в доме артистки.

[ + – ] В день своего 29-летия Ариана Гранде показала архивные детские кадры

Брауна обвинили в преследовании, воровстве со взломом и повреждении линий электропередач. Звездный преследователь не признает свою вину и сейчас находится под следствием.

В этот день Ариане Гранде исполнилось 29 лет. В мае 2021 она вышла замуж за риэлтора Далтона Гомеса. На данный момент пара живет вместе.

Напомним, Ариана Гранде приобрела новое поместье в Голливуде за 5 млн долларов. Артистка уже имеет несколько особняков в Штатах.

Также Фокус писал о похожем инциденте в доме звездных супругов Бекхэмов. В дом футболиста Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм проник неизвестный мужчина в маске. Однако, в отличие от случая с Арианой Гранде, семья как раз была дома.