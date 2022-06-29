У будинок Аріани Гранде проник чоловік, який раніше вже переслідував співачку

Такий "подарунок" чоловік зробив у день народження артистки.

До будинку американської співачки Аріани Гранде увірвався сталкер у день її народження. Про це повідомляє TMZ.

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Як стало відомо пізніше, невідомий чоловік — Аарон Браун. Він восени 2021 вже проникав до маєтку артистки та вимагав зустрічі з нею. Минулого разу він був озброєний ножем середнього розміру.

Проте цього разу Гранде не було вдома. Чоловіка відразу ж впіймала поліція, адже спрацювала сигналізація в будинку.

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Брауна звинуватили в переслідуванні, крадіжці та пошкодженні ліній електропередач. Зірковий переслідувач не визнає своєї вини та перебуває під слідством.

У цей день Аріані Гранде саме виповнилося 29 років. У травні 2021 вона одружилася з ріелтором Далтоном Гомесом. То ж наразі пара мешкає разом.

Нагадаємо, Аріана Гранде придбала новий маєток у Голлівуді за 5 млн доларів. Артистка вже має кілька особняків у Штатах.

Також Фокус писав про схожий інцидент у будинку зіркового подружжя Бекхемів. До будинку футболіста Девіда Бекхем та співачки Вікторії Бекхем проник невідомий чоловік у масці. Проте, на відміну від випадку з Аріаною Гранде, родина саме була вдома.