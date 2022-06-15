Аріана Гранде придбала маєток у Голлівуді за 5 млн доларів

Знаменитість уже володіє кількома розкішними будинками у цьому районі.

28-річна американська співачка Аріана Гранде придбала будинок разом зі своїм чоловіком майже за 5 млн доларів. Про це пише Hellо Magazine.

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Юна знаменитість тепер володітиме маєтком на Голлівудських пагорбах, який раніше належав американській акторці Кемерон Діас та її родині. Як відомо, у неї є ще один будинок поруч, а цей був у планах як територія для розширення свого житла. Проте ідеї акторки не вдалося втілити в реальність, і вона продала маєток у Голлівуді Аріані Гранде та її чоловіку за 4,9 млн доларів.

Також відомо, що в новому будинку співачки нещодавно оновили дах і вікна, розширили кухню та відремонтували ванні кімнати, то ж він у хорошому стані.

Маєток має дві спальні та дві з половиною ванні кімнати. Окрім цього будинку, у Гранде є маєток за 8,9 млн доларів у сусідньому районі.

[ + – ] Аріана Гранде з чоловіком

Невідомо, чи має намір 28-річна знаменитість переїхати в новий будинок, чи вона придбала його для члена сім’ї чи друга, чи просто зробила інвестицію на майбутнє.

Аріана Гранде і 26-річний Далтон Гомес також володіють будинком за 6,75 млн доларів у Монтесіто, що також відомий як The Porter House, де вони одружилися у 2021 році.

Нагадаємо, Аріана Гранде таємно вийшла заміж у 2021. Обранцем знаменитості став менший за неї на два роки агент з нерухомості.

Також Фокус писав про купівлю нового маєтку новоспеченим подружжям. 40-річна співачка Брітні Спірс та її молодий чоловік купують спільний будинок.