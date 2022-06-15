Ариана Гранде купила имение в Голливуде за 5 млн долларов

Знаменитость уже владеет несколькими роскошными домами в этом районе.

28-летняя американская певица Ариана Гранде приобрела дом вместе со своим мужем почти за 5 млн долларов. Об этом пишет Hellо Magazine.

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Юная знаменитость теперь будет владеть особняком на Голливудских холмах, ранее принадлежавшем американской актрисе Кэмерон Диас и ее семье. Как известно, у нее есть еще один дом рядом, а этот был в планах как территория для расширения своего жилья. Однако идеи актрисы не удалось воплотить в реальность, и она продала имение в Голливуде Ариане Гранде и ее мужу за 4,9 миллиона долларов.

Также известно, что в новом доме певицы недавно обновили крышу и окна, расширили кухню и отремонтировали ванные комнаты, поэтому он в хорошем состоянии.

В особняке есть две спальни и две с половиной ванные комнаты. Кроме этого дома, у Гранде есть особняк за 8,9 млн долларов в соседнем районе.

[ + – ] Ариана Гранде с мужем

Неизвестно, намерена ли 28-летняя знаменитость переехать в новый дом, или она приобрела его для члена семьи или друга, или просто сделала инвестицию на будущее.

Ариана Гранде и 26-летний Далтон Гомес также владеют домом за 6,75 млн долларов в Монтесито, также известным как The Porter House, где они поженились в 2021 году.

Напомним, Ариана Гранде тайно вышла замуж весной 2021. Избранником знаменитости стал меньше ее на два года агент по недвижимости.

Также Фокус писал о покупке нового поместья новоиспеченными супругами. 40-летняя певица Бритни Спирс и ее молодой муж покупают общий дом.