Бойфренд Арианы Гранде Итан Слэйтер рассказал о романе с певицей (фото)

Итан Слэйтер сообщил жене о своем новом романе лично за несколько дней до того, как новость распространили СМИ. Ариана Гранде также развелась со своим мужем Далтоном Гомесом.

Американский актер Итан Слэйтер заговорил о новом романе с актрисой и певицей Арианой Гранде и признался, что ему "трудно" из-за того, что их отношения с певицей оказались на виду у общественности, пишет Мirror.

Актер был замечен позирующим в одиночестве на красной дорожке "Злой", а хитмейкер была сфотографирована с коллегой по фильму Синтией Эриво.

Итан выглядел изысканно в темно-зеленом пиджаке, дополненном черными брюками и соответствующим галстуком-бабочкой. Пара впервые встретилась на съемках экранизации мюзикла Wicked в 2022 году. Но их отношения вызвали громкие обсуждения в интернете, поскольку в то время Итан и Ариана официально состояли в браке. Итан был женат на своей жене Лилли Джей, с которой у него есть общий ребенок, а Ариана была замужем за риелтором Далтоном Гомесом. Сообщается, что Итан и Ариана закрутили роман во время съемок двухсерийного фильма нового фильма.

Комментируя свои отношения со звездой "Королевы крика", он сказал: "Я думаю, было что-то действительно сложное в том, что взгляды на вещи из твоей личной жизни обсуждаются публично. Очень тяжело видеть, как люди, ничего не знающие о происходящем, комментируют и строят догадки, а затем неправильно отзываются о людях, которых ты любишь". Сейчас, год спустя, пара, похоже, становится сильнее, несмотря на скандал, окружавший их роман. Влюбленные разорвали отношения со своими бывшими партнерами. Итан сообщил жене о романе лично за несколько дней до того, как новость распространили СМИ. Сейчас Итан и Ариана ничего не скрывают и более спокойно обсуждают свои новые романтические отношения.

Фильм "Злая" основан на романе Грегори Магуайра, рассказывающем историю Злой Ведьмы Запада из Волшебника страны Оз. В фильме актриса Синтия Эриво играет главную героиню, Ариана — ее лучшую подругу Галинду, которая превращается в Добрую Ведьму Севера, а Итан играет Бока, который отчаянно пытается завоевать любовь Галинды.

Ранее, 31 октября, сообщалось, что Ариана Гранде снялась в кампейне Swarovski.