Вечеринка мечты: Ариана Гранде снялась в кампейне Swarovski (видео)

Ариана Гранде, как амбассадор Swarovski, представила новую коллекцию украшений знаменитого бренда. Певица снялась в очень ярком рекламном ролике.

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Американская певица и актриса Ариана Гранде снялась в рекламе для кампании Swarovski Holiday 2024. В кадрах она блистала в сверкающих украшениях и в гламурном наряде, сообщает Vmagazine.

Австрийский бренд уже начал заранее готовиться к праздникам. Амбассадор марки Ариана Гранде появилась в новом ослепительном кампейне в сказочно женственном образе. Подмигивая и кружась, звезда, показала экстравагантный мир Swarovski, где царит праздничная роскошь.

В кадрах были представлены хрустальные ожерелья, серьги, браслеты, кольца и украшения для волос, выполненные из культовых кристаллов. Визуальные эффекты, которые использовались в съемках, выполнены настолько элегантно, насколько это возможно. Действия в ролике происходят в воображаемом ночном клубе, где представлены шикарные изделия Swarovski. Ариана просто с удовольствием блистает в массивных украшениях знаменитого бренда. Она была одета в короткое черное сверкающее платье, усыпанное кристаллами, черные высокие перчатки и колготки в сеточку. Звезда вместе с группой танцоров эффектно выступила на импровизированной сцене.

Артистка призналась, что на съемочной площадке было так весело и динамично, что никто не хотел расходиться. Кстати, некоторым образ Арианы Гранде в кампейне Swarovski напомнил шикарную Мэрилин Монро в фильме "Джентльмены предпочитают блондинок".

Ранее, Фокус писал о том, что Ариана Гранде отказалась от наполнителя для губ и ботокса.