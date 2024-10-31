Вечірка мрії: Аріана Гранде знялася в кампейні Swarovski (відео)

Аріана Гранде, як амбасадор Swarovski, представила нову колекцію прикрас знаменитого бренду. Співачка знялася в дуже яскравому рекламному ролику.

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Американська співачка й актриса Аріана Гранде знялася в рекламі для кампанії Swarovski Holiday 2024. У кадрах вона блищала в блискучих прикрасах і в гламурному вбранні, повідомляє Vmagazine.

Австрійський бренд вже почав заздалегідь готуватися до свят. Амбасадор марки Аріана Гранде з'явилася в новому сліпучому кампейні в казково жіночному образі. Підморгуючи і кружляючи, зірка показала екстравагантний світ Swarovski, де панує святкова розкіш.

У кадрах були представлені кришталеві намиста, сережки, браслети, каблучки та прикраси для волосся, виконані з культових кристалів. Візуальні ефекти, які використовувалися в зйомках, виконані настільки елегантно, наскільки це можливо. Дії в ролику відбуваються в уявному нічному клубі, де представлені шикарні вироби Swarovski. Аріана просто із задоволенням блищить у масивних прикрасах знаменитого бренду. Вона була одягнена в коротку чорну блискучу сукню, усипану кристалами, чорні високі рукавички і колготки в сіточку. Зірка разом із групою танцюристів ефектно виступила на імпровізованій сцені.

Артистка зізналася, що на знімальному майданчику було так весело і динамічно, що ніхто не хотів розходитися. До речі, декому образ Аріани Гранде в кампейні Swarovski нагадав шикарну Мерилін Монро у фільмі "Джентльмени віддають перевагу блондинкам".

Раніше, Фокус писав про те, що Аріана Гранде відмовилася від наповнювача для губ і ботокса.