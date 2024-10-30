Аріана Ґранде вийшла на зелену доріжку в шикарній сукні від Вів'єн Вествуд (фото)

Акторка Аріана Ґранде в дизайнерській сукні продемонструвала струнку фігуру та бездоганний смак. Її ошатна білосніжна сукня чимось нагадувала весільну.

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Американська співачка, актриса Аріана Ґранде мала чудовий вигляд, коли у вівторок, 29 жовтня, з'явилася в розкішній білій сукні на церемонії вручення премії WSJ Magazine Innovator Awards 2024, повідомляє Daily Mail.

31-річна зірка вийшла на зелену доріжку в Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку в білій сукні-бюстьє, продемонструвавши струнку фігуру та деякі зі своїх численних татуювань, включно з нещодавно нанесеним зображенням її персонажа з серіалу "Зла" на тильному боці долоні.

Аріана була одягнена в сліпучо-білу сукню від знаменитої дизайнерки Вів'єн Вествуд із пишною спідницею, відкритими плечима й акуратним ліфом з хитромудрою мерехтливою вишивкою у вигляді квіткових візерунків. Пишний шар тюлю навколо стегон створював ефектну форму, тоді як інша частина спідниці складалася з більш напівпрозорих шарів. Аріана доповнила свій образ блискучими білими туфлями на шпильці з гострим носком. Своє світле волосся вона зібрала в елегантний пучок і нанесла бездоганний вечірній макіяж. З прикрас на співачці Thank U, Next було приголомшливе діамантове намисто і комплект блискучих сережок.

Актриса Аріана Гранде Фото: Getty Images

До білявої красуні на шоу приєдналася її колега за серіалом "Зла" Синтія Еріво, акторки мило позували численним фотографам.

Нагадаємо, 23 жовтня повідомлялося, що Аріана Ґранде і Синтія Еріво влаштували для сім'ї Кардаш'ян піжамну вечірку.