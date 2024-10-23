Аріана Гранде і Синтія Еріво влаштували для сім'ї Кардаш'ян піжамну вечірку (фото)

Весела зустріч відбулася з нагоди показу фільму "Wicked". Будинок Кім Кардаш'ян був прикрашений рожевими кулями, стрічками та квітами.

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Зірки Голлівуду Аріана Гранде і Синтія Еріво приготували чарівний сюрприз для сім'ї Кардаш'ян-Дженнер. Знаменитості влаштували піжамну вечірку в стилі фільму "Зла". У вівторок, 22 жовтня, Кім Кардаш'ян поділилася кількома постами у своїх історіях в Instagram.

"Я щойно повернулася додому. Подивіться, що ми дивимося сьогодні ввечері. Подивіться, що Синтія та Аріана приготували для нас. Я ніколи не був так схвильований", — сказала 44-річна Кім в одному з відеороликів, показуючи шанувальникам вхід до маєтку, прикрашений рожевими кулями та постерами Wicked, а також численними квітковими букетами, рожевими стрічками та зеленим килимом.

Вечірка в будинку Кім Кардаш'ян Фото: instagram.com/kimkardashian

Потім Кім повела шанувальників всередину, де були встановлені зелені столи в стилі серіалу "Зла", рожеві та зелені напої і величезний екран. "Подивіться на цих Барбі Аріани і Синтії!" — сказала зірка реаліті-шоу за камерою, показуючи численні іграшки, виставлені для дітей.

Дім Кім Кардаш'ян Фото: instagram.com/kimkardashian

Кріс Дженнер, Кайлі Дженнер, Гранде, Еріво, Хлоя Кардаш'ян, Кортні Кардаш'ян, Баркер і Кім потім позували для милої світлини, вдягнені в зелені піжами, а діти знаменитої сім'ї — в рожеві.

31-річна Гранде грає в картині Глінду в довгоочікуваному фільмі. Перша частина музичної адаптації "Злий" вийде в кінотеатрах США 22 листопада, а друга — запланована до 26 листопада 2025 року.

Раніше, 2 жовтня, Фокус писав про те, що Кім Кардаш'ян активно видаляє сліди знайомства з Puff Daddy.