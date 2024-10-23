Ариана Гранде и Синтия Эриво устроили для семьи Кардашьян пижамную вечеринку (фото)

Веселая встреча состоялось по случаю показа фильма "Wicked". Дом Ким Кардашьян был украшен розовыми шарами, лентами и цветами.

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Звезды Голливуда Ариана Гранде и Синтия Эриво приготовили волшебный сюрприз для семьи Кардашьян-Дженнер. Знаменитости устроили пижамную вечеринку в стиле фильма "Злая". Во вторник, 22 октября, Ким Кардашьян поделилась несколькими постами в своих историях в Instagram.

"Я только что вернулась домой. Посмотрите, что мы смотрим сегодня вечером. Посмотрите, что Синтия и Ариана приготовили для нас. Я никогда не был так взволнован", — сказала 44-летняя Ким в одном из видеороликов, показывая поклонникам вход в поместье, украшенный розовыми шарами и постерами Wicked, а также многочисленными цветочными букетами, розовыми лентами и зеленым ковром.

Вечеринка в доме Ким Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian

Затем Ким повела поклонников внутрь, где были установлены зеленые столы в стиле сериала "Злая", розовые и зеленые напитки и огромный экран. "Посмотрите на этих Барби Арианы и Синтии!" — сказала звезда реалити-шоу за камерой, показывая многочисленные игрушки, выставленные для детей.

Дом Ким Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian

Крис Дженнер, Кайли Дженнер, Гранде, Эриво, Хлоя Кардашьян, Кортни Кардашьян Баркер и Ким затем позировали для милой фотографии, одетые в зеленые пижамы, а дети знаменитой семьи — в розовые.

31-летняя Гранде играет в картине Глинду в долгожданном фильме. Первая часть музыкальной адаптации "Злой" выйдет в кинотеатрах США 22 ноября, а вторая — запланирована к 26 ноября 2025 года.

Ранее, 2 октября, Фокус писал о том, что Ким Кардашьян активно удаляет следы знакомства с Puff Daddy.