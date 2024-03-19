Ариана Гранде развелась с Далтоном Гомесом: певица согласилась на огромную выплату (фото)

Пара была "всем" друг для друга. Певица и агент по продаже элитной недвижимости поженились в мае 2021 года.

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Американская певица, лауреат премии "Грэмми" Ариана Гранде и ее муж Далтон Гомес оформили развод после почти трехлетнего брака, сообщает Daily Mail.

Решение Верховного суда Лос-Анджелеса о расторжении их брака было принято во вторник, 19 марат, через шесть месяцев после того, как 30-летняя певица подала прошение о разводе с 28-летним брокером по недвижимости.

По информации журналистов, они расстались более года назад и поскольку у пары был брачный договор, не было детей и не было серьезных юридических споров при расставании, этот развод прошел очень быстро. Условия урегулирования всех вопросов были согласованы в октябре 2023 года, но пришлось ждать еще шесть месяцев, чтобы решение суда вступило в силу.

Свадьба Арианы Гранде и Далтона Гомеса Фото: Instagram arianagrande

По соглашению Ариана выплатит бывшим мужу сумму в размере 1 250 000 долларов США без каких-либо будущих алиментов. Она также дает ему половину доходов от продажи их дома в Лос-Анджелесе и оплатит до 25 000 долларов гонораров его адвокатам.

Официальной причиной развода были названы непримиримые разногласия. Источники издания сообщили, что они пытались исправить свой брак "несколько месяцев назад, но это не удалось".

Певица Ариана Гранде Фото: instagram/arianagrandebutfan

Пара поженилась на частной церемонии в доме Арианы в Монтесито 15 мая 2021 года. Во время их брака он был ее фанатом №1. Теперь знаменитость удалила все фотографии их свадьбы из Instagram.

Ранее сообщалось, что Ариана Гранде отказалась от наполнителя для губ и ботокса. Актриса рассказала, что раньше создавала свой красивый образ более пышной прической и толстой подводкой для глаз.