Аріана Гранде розлучилася з Далтоном Гомесом: співачка погодилася на величезну виплату (фото)

Пара була "всім" одне для одного. Співачка й агент із продажу елітної нерухомості одружилися в травні 2021 року.

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Американська співачка, лауреатка премії "Греммі" Аріана Гранде та її чоловік Далтон Гомес оформили розлучення після майже трирічного шлюбу, повідомляє Daily Mail.

Рішення Верховного суду Лос-Анджелеса про розірвання їхнього шлюбу ухвалили у вівторок, 19 березня, через шість місяців після того, як 30-річна співачка подала прохання про розлучення з 28-річним брокером із нерухомості.

За інформацією журналістів, вони розлучилися понад рік тому і оскільки у пари був шлюбний договір, не було дітей і не було серйозних юридичних суперечок під час розставання, це розлучення пройшло дуже швидко. Умови врегулювання всіх питань були узгоджені в жовтні 2023 року, але довелося чекати ще шість місяців, щоб рішення суду набуло чинності.

Весілля Аріани Гранде і Далтона Гомеса Фото: Instagram arianagrande

За угодою Аріана виплатить колишнім чоловікові суму в розмірі 1 250 000 доларів США без будь-яких майбутніх аліментів. Вона також дає йому половину доходів від продажу їхнього будинку в Лос-Анджелесі та сплатить до 25 000 доларів гонорарів його адвокатам.

Офіційною причиною розлучення було названо непримиренні розбіжності. Джерела видання повідомили, що вони намагалися виправити свій шлюб "кілька місяців тому, але це не вдалося".

Співачка Аріана Гранде Фото: instagram/arianagrandebutfan

Пара одружилася на приватній церемонії в будинку Аріани в Монтесіто 15 травня 2021 року. Під час їхнього шлюбу він був її фанатом №1. Тепер знаменитість видалила всі фотографії їхнього весілля з Instagram.

Раніше повідомлялося, що Аріана Гранде відмовилася від наповнювача для губ і ботокса. Акторка розповіла, що раніше створювала свій гарний образ більш пишною зачіскою і товстою підводкою для очей.