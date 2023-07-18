Аріана Гранде розлучається після двох років шлюбу: названо причину
Американська співачка та агент з продажу елітної нерухомості одружилися на приватній церемонії у травні 2021.
30-річна американська співачка Аріана Гранде розлучається з чоловіком після двох років шлюбу. Про це повідомляє TMZ.
Зірка сцени та її чоловік, агент з нерухомості Далтон Гомес, вирішили розірвати свій союз після двох років сімейного життя, і причиною, ймовірно, стала дистанція.
Після того, як з’явилася новина про їхній розрив, джерело розповіло, що колишні закохані не можуть вижити в "постковідному світі".
Повідомляється, що пара була "всім" одне для одного, але щойно карантин було знято і все почало повертатися до попереднього життя, Гомес був "здивований" статусом знаменитості дружини. Поступово їхні відмінності ставали все більш очевидними.
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Їхні стосунки сильно постраждали, коли 30-річна Аріана вирушила до Лондона на зйомки свого майбутнього фільму Wicked.
"Для них це, безумовно, проблема. Кар’єра Далтона є складною, і він не може часто залишати Лос-Анджелес. Тому, коли [Гранде] почала знімати Wicked в Англії, їх чекав шлюб на відстані", — розповів інсайдер.
Джерело додало, що Далтон Гомес "надзвичайно зосереджений на своїй кар'єрі, і йому потрібно жити в Лос-Анджелесі", враховуючи його роботу агента з продажу елітної нерухомості.
Незважаючи на те, що пара збирається розлучитися, інсайдер зазначив, що Аріана Гранде "не може сказати нічого, крім добрих слів про Далтона. Під час їхнього шлюбу він був її фанатом №1".
Знаменитості, які почали зустрічатися в січні 2020 року, оголосили про заручини через 11 місяців. Вони одружилися на приватній церемонії у своєму будинку в Монтесіто, штат Каліфорнія, на якій були присутні близько 20 осіб.
Нагадаємо, Аріана Гранде у травні 2023 зворушливо привітала чоловіка з річницею одруження.
Також Фокус слідкує за розлученням Кевіна Костнера та Крістін Баумгартнер.