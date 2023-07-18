Аріана Гранде розлучається після двох років шлюбу: названо причину

Американська співачка та агент з продажу елітної нерухомості одружилися на приватній церемонії у травні 2021.

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30-річна американська співачка Аріана Гранде розлучається з чоловіком після двох років шлюбу. Про це повідомляє TMZ.

Зірка сцени та її чоловік, агент з нерухомості Далтон Гомес, вирішили розірвати свій союз після двох років сімейного життя, і причиною, ймовірно, стала дистанція.

Після того, як з’явилася новина про їхній розрив, джерело розповіло, що колишні закохані не можуть вижити в "постковідному світі".

Повідомляється, що пара була "всім" одне для одного, але щойно карантин було знято і все почало повертатися до попереднього життя, Гомес був "здивований" статусом знаменитості дружини. Поступово їхні відмінності ставали все більш очевидними.

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Їхні стосунки сильно постраждали, коли 30-річна Аріана вирушила до Лондона на зйомки свого майбутнього фільму Wicked.

Аріана Гранде та Далтон Гомес Фото: Instagram arianagrande

"Для них це, безумовно, проблема. Кар’єра Далтона є складною, і він не може часто залишати Лос-Анджелес. Тому, коли [Гранде] почала знімати Wicked в Англії, їх чекав шлюб на відстані", — розповів інсайдер.

Джерело додало, що Далтон Гомес "надзвичайно зосереджений на своїй кар'єрі, і йому потрібно жити в Лос-Анджелесі", враховуючи його роботу агента з продажу елітної нерухомості.

Аріана Гранде Фото: arianagrande

Незважаючи на те, що пара збирається розлучитися, інсайдер зазначив, що Аріана Гранде "не може сказати нічого, крім добрих слів про Далтона. Під час їхнього шлюбу він був її фанатом №1".

Знаменитості, які почали зустрічатися в січні 2020 року, оголосили про заручини через 11 місяців. Вони одружилися на приватній церемонії у своєму будинку в Монтесіто, штат Каліфорнія, на якій були присутні близько 20 осіб.

Нагадаємо, Аріана Гранде у травні 2023 зворушливо привітала чоловіка з річницею одруження.

Також Фокус слідкує за розлученням Кевіна Костнера та Крістін Баумгартнер.